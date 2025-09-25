От повышения НДС кризиса не будет – обещание Миннацэкономики

Первый заместитель министра национальной экономики Азамат Амрин 25 сентября 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал возможность повышения цен вследствие повышения ставки НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что цены будут повышать те представители бизнеса, которых коснулось повышение ставки НДС.

"От тех, кто является плательщиком НДС, чистый рост цен ожидается на 2%-2,5%. От повышения ставки НДС кризиса точно не будет", – заверил Амрин.

По его словам, причины возникновения кризиса могут быть разные.

"К примеру, завтра, не дай бог, пандемия. Поэтому как-то прямо говорить об этом (о влиянии ставки НДС на кризис. – Прим. ред.) было бы неправильно", – считает вице-министр.

Ранее Амрин ответил на вопросы журналистов касательно последствий налоговой реформы.