Общество

От повышения НДС кризиса не будет – обещание Миннацэкономики

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 11:12 Фото: pexels
Первый заместитель министра национальной экономики Азамат Амрин 25 сентября 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал возможность повышения цен вследствие повышения ставки НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что цены будут повышать те представители бизнеса, которых коснулось повышение ставки НДС.

"От тех, кто является плательщиком НДС, чистый рост цен ожидается на 2%-2,5%. От повышения ставки НДС кризиса точно не будет", – заверил Амрин.

По его словам, причины возникновения кризиса могут быть разные.

"К примеру, завтра, не дай бог, пандемия. Поэтому как-то прямо говорить об этом (о влиянии ставки НДС на кризис. – Прим. ред.) было бы неправильно", – считает вице-министр.

Ранее Амрин ответил на вопросы журналистов касательно последствий налоговой реформы.

Азамат Сыздыкбаев
Последние
Популярные
