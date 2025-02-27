Наличные стали снимать реже: в Нацбанке поделились данными по платежным инструментам

Насколько выросли объемы безналичных операций по итогам января 2025 года, а также сколько наличных было выдано в банкоматах за тот же период, в материале Zakon.kz.

В январе 2025 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 14,9 трлн тенге, количество – 1 012,7 млн транзакций, согласно статданным Национального банка РК на 1 февраля 2025 года.

"Держателями платежных карточек было проведено 17,6 млн операций по снятию наличных денег на сумму 1,9 трлн тенге. Наблюдается снижение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с январем 2024 года на 10,5%, увеличение объема операций – на 5,9%". Национальный банк РК

Добавим, что по сравнению с декабрем 2024 года количество операций по снятию снизилось на 15,4% (20,8 млн в декабре), по сумме уменьшение на 24% (с 2,5 трлн тенге).

При этом операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов. На них приходится 98% от общего количества и 84,6% объема операций по выдаче наличных денег.

По информации регулятора, по сравнению с январем 2024 года количество безналичных транзакций выросло на 18,1% и достигло 995,1 млн операций, объем вырос на 28,2%, достигнув 12,9 трлн тенге.

Отмечается, что основная доля безналичных операций в Казахстане была совершена посредством интернета / мобильного банкинга – 79,8% от общего количества операций и 89,4% от общего объема безналичных платежей и переводов денег. На долю POS-терминалов приходится 20,1% и 10,2% соответственно.

Кроме этого, в Нацбанке сообщили, что на 1 февраля 2025 года в обращении находилось 83,6 млн платежных карточек. Наиболее распространенными остаются дебетные карточки, их доля составляет 82%, доля кредитных карточек – 15,1%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится всего 2,8%.

Ранее Zakon.kz сообщал, сколько наличных денег в среднем приходится на каждого казахстанца.