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Финансы

Повышение ставки НДС в Казахстане: мнения экспертов

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 17:27 Фото: freepik
Экономисты в Мажилисе 27 февраля 2025 года дали оценку планам правительства повысить ставку НДС с нынешних 12% до 16%, с параллельным снижением порога по постановке на учет, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, председатель правления Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин отметил, что повышение ставки в сочетании с резким понижением порога по постановке на учет по НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства, которые готовы работать в таких условиях.

"Многие малые и микробизнесы не смогут выдержать налоговую нагрузку и будут уходить в тень, вынуждено пойдет неминуемый рост цен и в целом ухудшение бизнес-климата. Наиболее уязвимым остается малый и средний бизнес с невысокой маржинальностью. Радикальное снижение порога по постановке на учет по НДС с 20 тыс. МРП до 3 800 представляется, на наш взгляд, экономически необоснованным и довольно рискованным", – добавил он.

По его словам, для малого бизнеса за счет отсутствия зачетной стороны фактически этот налог превратится в налог с оборота и "те налогоплательщики, которые платили 3%, к ним условно прибавится 16%".

Экономист Жаксыбек Кулекеев, в свою очередь, заявил, что нужно менять ситуацию с неуплатой налогов.

"Сегодня крупные компании имеют вокруг себя тысячи ИП. Мы узаконили в стране избежание уплаты налогов. Если мы хотим выправить ситуацию, нам надо что-то делать с этим. Нам концептуально надо разобраться сейчас. В ближайшие 10 лет, возможно, у нас еще будут нефтяные доходы, через 10 лет – это под большим вопросом. Что будет со страной через 10 лет, когда этих доходов не будет? Мы же развалимся. Мы туда и идем сегодня. Очень печально. Надо что-то менять. Не нужно бояться", – подчеркнул он.

Он также указал на важность сохранения принципа налоговой справедливости.

"Люди жалуются на высокие налоги, потому что кто-то не платит. Если в стране налогообложение справедливое с одинаковой нагрузкой для всех, никто ни на что не будет жаловаться. Плюс, мы бюджетную дисциплину настолько низко опустили, особенно в прошлом году, официальные данные посмотрите, сколько налогов мы собрали – в пять раз меньше собрали по сравнению с предыдущими годами. Есть объективные и субъективные причины. Но дальше, если так же будем работать в этом году, то мы вообще развалим страну в ближайшие несколько лет. Я, конечно, поддерживаю повышение НДС, но единственное, я хотел бы, чтобы мы упорядочили и подняли бюджетную дисциплину в стране", – резюмировал эксперт.

Ранее вице-министр национальной экономики Азамат Амрин высказался о последствиях повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для экономики Казахстана.

Мадина Мамырханова
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