В МНЭ объяснили снижение порога по НДС: Выводим бизнес из тени

Фото: Zakon.kz

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 27 февраля 2025 года объяснил предложение снизить порог по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что все предложения были обсуждены с экспертами и представителями бизнеса. "Почему мы оставили 15 млн тенге? Во-первых, это порог, при котором само дробление, то из-за чего мы делаем эти изменения, станет, по сути, экономически нецелесообразным", – отметил он. Вице-министр привел в пример текущую ситуацию с установленным порогом в 78 млн тенге.

"Средний предприниматель, который имеет от 500 млн до 1 млрд тенге, условно, доходов, он для того, чтобы не стать плательщиком НДС, дробится по 78 млн тенге и если у него, условно, доход 500 млн тенге – то ему порядка 12-15 компаний нужно зарегистрировать, что сейчас и делает, таким образом не становится плательщиком НДС. Хотя де-факто – это средний бизнес, который должен платить налоги. Соответственно, когда мы снижаем порог до 15 млн, еще больше надо бизнесу дробиться, а это издержки на администрирование, соответственно, отсутствует экономическая целесообразность. Мы его таким образом выталкиваем из тени, потому что сейчас он находится в тени, дробясь, и при этом создавая несправедливую конкуренцию с теми, кто не дробится и работает нормально", – пояснил вице-министр. Ранее экономисты дали оценку планам правительства повысить ставку НДС с нынешних 12% до 16%, с параллельным снижением порога по постановке на учет.



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