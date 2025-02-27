Кого коснется прогрессивное налогообложение заработных плат

Вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин 27 февраля 2025 года в Мажилисе прокомментировал предложение депутатов ввести прогрессивное налогообложение заработных плат, передает Zakon.kz.

Он отметил, что в рамках проекта поправок в Налоговый кодекс РК зайдет прогрессивное налогообложение заработных плат.

"Буквально на позапрошлой рабочей группе было предложение по введению прогрессивного налогообложения на дивиденды. Эти все доходы, это доходы от дивидендов, от компаний, сейчас у нас ставка плоская – 10 процентов, до 100 млн – освобождение, свыше 10 процентов платится. Сейчас есть такое предложение, я думаю, справедливое. И там как раз эта шкала, которую вы озвучивали, даже до 30 до 50 процентов, в зависимости от дохода. Это сейчас будет рассматриваться. Наверное, на заключении правительства. Потом мы эту работу тоже будем проводить", – озвучил Амрин.

Позже журналисты уточнили, на какую категорию казахстанцев может распространиться прогрессивная шкала налогообложения до 50 процентов.

"Мы в рамках проекта предлагаем увеличение индивидуального подоходного налога по прогрессивной шкале, только для заработных плат. То есть, если в месяц более 3 млн тенге зарабатывает человек, то повышенное налогообложение на 15 процентов применяется на разницу. Например, не на всю сумму: если человек зарабатывает 3 млн тенге, то эта сумма облагается по ставке 10 процентов, а на 500 тыс. – 15 процентов, и итоговая сумма налога складывается. В этом заключается прогрессивность налогообложения", – сказал он.

Амрин также пояснил инициативу депутатов, предложивших обложить налогом не только заработную плату, но и дополнительные источники дохода, такие как пассивный доход и дивиденды.

"По дивидендам есть предложение: если доход составляет от 50 млн до 5 млрд тенге, то применяется повышенное налогообложение. Те, кто получают более 5 млрд тенге, также облагаются по прогрессивной шкале. Такую систему предложили. Сейчас, конечно, мы должны посчитать и посмотреть, как это повлияет, какие доходы можно собрать в бюджет, и на основе этого дадим конкретное решение для принятия общего решения. Я думаю, что чуть позже, буквально на ближайших рабочих группах, мы это рассмотрим", – сказал он.

Вице-министр также отметил, что это не коснется казахстанцев, которые получают среднюю заработную плату.

Ранее Азамат Амрин презентовал в Мажилисе поправки в Налоговый кодекс РК.

