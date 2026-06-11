В Казахстане продолжат политику повышения заработной платы

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 11 июня 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения уровня минимальной заработной платы, передает корреспондент Zakon.kz.

Чиновник заверил, что работа в этом направлении ведется. По его словам, сегодня доля фонда оплаты труда в добавленной стоимости составляет около 30,6%, а разрыв между средней и медианной заработной платой достигает 39,2%.

Для решения этих вопросов предусмотрены повышение минимальной заработной платы, рост доходов наемных работников, заработной платы гражданских служащих, увеличение средней зарплаты производственного персонала субъектов естественных монополий и индексация окладов государственных служащих каждые три года. Также предусмотрены системные меры социального партнерства.

"Во-первых, по росту минимальной заработной платы. Вы знаете, этот вопрос очень давно поднимается. Я здесь на брифинге говорил как-то, что в целом эта работа у нас ведется. Мы минимальную заработную плату будем поднимать. Минимальная заработная плата, естественно, влияет на бюджетный процесс", – сказал Амрин.

Соответственно, по его словам, все будет зависеть от возможностей бюджета.

"То есть, сейчас как раз мы ведем работу над формированием бюджета 2027 года. Окончательные итоги выходят у нас 1 августа. И вот после 1 августа, когда мы возьмем уже статистические данные за 2025 год окончательные, у нас уже будут полугодия, итоги полугодия 2026 года – все это является базой для формирования прогноза доходов бюджета на 2027 год. То есть мы окончательно будем понимать, насколько у нас бюджет позволит увеличивать минимальную заработную плату", – добавил Амрин.

О размере средней зарплаты в Казахстане читайте в материале.