#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.89
527.03
5.71
Право

В Казахстане запустят пилотный проект по снижению теневого оборота рыбы

Рыболовство, рыба, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 10:08 Фото: primeminister.kz
МХС подготовило приказ по интеграции Единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture с программным продуктом "Мониторинг рыб и других водных животных", сообщает Zakon.kz.

Реализовать пилотный проект по интеграции информационных систем Министерства сельского хозяйства РК "Единая автоматизированная система управлениями отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture" (ЕАСУ) с программным продуктом "Мониторинг рыб и других водных животных", – говорится в документе.

Также подготовлен Перечень государственных услуг, оказываемых через Единую автоматизированную систему управления отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture.

Модуль "Ветеринарная безопасность"

  1. Выдача ветеринарного сертификата на перемещаемые (перевозимые) объекты при экспорте.
  2. Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
  3. Выдача ветеринарной справки.
  4. Присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.
  5. Выдача разрешения на экспорт и импорт перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории.

Министерству сельского хозяйства нужно будет обеспечить:

  • в срок до 30 июня 2025 года проведение испытаний ЕАСУ на соответствие требованиям информационной безопасности и получение протоколов с положительными результатами;
  • принятие мер по соответствию Единым требованиям;
  • наличие оперативного центра информационной безопасности (ОЦИБ) и его взаимодействия с Национальным координационным центром информационной безопасности в соответствии с Едиными требованиями.

Как пояснили в Минсельхозе, взаимодействие двух информсистем позволит блокировать выдачу ветеринарных документов без подтверждения системой наличия допустимого к реализации объема рыбы, что позволит снизить теневой оборот рыбной продукции.

Предусматривается, что пилот будет действовать по 3 декабря 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Министерству экологии и природных ресурсов расширили функции
Право
11:20, Сегодня
Министерству экологии и природных ресурсов расширили функции
Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий образовали в Казахстане
Право
09:59, Сегодня
Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий образовали в Казахстане
В Казахстане обновили гигиенические нормативы к атмосферному воздуху
Право
09:55, Сегодня
В Казахстане обновили гигиенические нормативы к атмосферному воздуху
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: