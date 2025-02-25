В Казахстане запустят пилотный проект по снижению теневого оборота рыбы
Реализовать пилотный проект по интеграции информационных систем Министерства сельского хозяйства РК "Единая автоматизированная система управлениями отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture" (ЕАСУ) с программным продуктом "Мониторинг рыб и других водных животных", – говорится в документе.
Также подготовлен Перечень государственных услуг, оказываемых через Единую автоматизированную систему управления отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture.
Модуль "Ветеринарная безопасность"
- Выдача ветеринарного сертификата на перемещаемые (перевозимые) объекты при экспорте.
- Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
- Выдача ветеринарной справки.
- Присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.
- Выдача разрешения на экспорт и импорт перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории.
Министерству сельского хозяйства нужно будет обеспечить:
- в срок до 30 июня 2025 года проведение испытаний ЕАСУ на соответствие требованиям информационной безопасности и получение протоколов с положительными результатами;
- принятие мер по соответствию Единым требованиям;
- наличие оперативного центра информационной безопасности (ОЦИБ) и его взаимодействия с Национальным координационным центром информационной безопасности в соответствии с Едиными требованиями.
Как пояснили в Минсельхозе, взаимодействие двух информсистем позволит блокировать выдачу ветеринарных документов без подтверждения системой наличия допустимого к реализации объема рыбы, что позволит снизить теневой оборот рыбной продукции.
Предусматривается, что пилот будет действовать по 3 декабря 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.