В Казахстане запустят пилотный проект по снижению теневого оборота рыбы

МХС подготовило приказ по интеграции Единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture с программным продуктом "Мониторинг рыб и других водных животных", сообщает Zakon.kz.

Реализовать пилотный проект по интеграции информационных систем Министерства сельского хозяйства РК "Единая автоматизированная система управлениями отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture" (ЕАСУ) с программным продуктом "Мониторинг рыб и других водных животных", – говорится в документе.

Также подготовлен Перечень государственных услуг, оказываемых через Единую автоматизированную систему управления отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture.

Модуль "Ветеринарная безопасность"

Выдача ветеринарного сертификата на перемещаемые (перевозимые) объекты при экспорте. Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора. Выдача ветеринарной справки. Присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок. Выдача разрешения на экспорт и импорт перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории.

Министерству сельского хозяйства нужно будет обеспечить:

в срок до 30 июня 2025 года проведение испытаний ЕАСУ на соответствие требованиям информационной безопасности и получение протоколов с положительными результатами;

проведение испытаний ЕАСУ на соответствие требованиям информационной безопасности и получение протоколов с положительными результатами; принятие мер по соответствию Единым требованиям;

наличие оперативного центра информационной безопасности (ОЦИБ) и его взаимодействия с Национальным координационным центром информационной безопасности в соответствии с Едиными требованиями.

Как пояснили в Минсельхозе, взаимодействие двух информсистем позволит блокировать выдачу ветеринарных документов без подтверждения системой наличия допустимого к реализации объема рыбы, что позволит снизить теневой оборот рыбной продукции.

Предусматривается, что пилот будет действовать по 3 декабря 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.