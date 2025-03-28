Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,25 тенге, евро – 537,16 тенге, рубля – 5,96.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,84 тенге, продажи – 5,99 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 500,5 тенге, продажи – 504,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 546 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,81 тенге, продажи – 5,97 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,85 тенге, продажи – 5,9 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.