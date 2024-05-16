Руководителей в МАЭК уволили из-за незаконного тендера на 1,4 млрд тенге

Нарушения в деятельности ТОО "МАЭК" на сумму 1,4 млрд тенге выявила прокуратура Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в надзорном органе 16 мая, предприятие на основании акта технологического нарушения необоснованно напрямую заключило с ТОО "RTEX" договор государственных закупок из одного источника.

"Установлено, что указанный акт был оформлен с нарушением утвержденных правил, которые предусматривают его составление при авариях, отказов I и II степени (Правила проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей, утвержденные приказом министра МЭ РК от 20.02.2015 года № 121 ). На предприятии не было аварийных ситуаций, которые могли бы послужить основанием для заключения договора из одного источника", – сообщили в прокуратуре.

Суд признал недействительными акт технологического нарушения и договор о государственных закупках.

"Таким образом, удалось предотвратить нецелесообразное расходование бюджетных средств в размере 1,4 млрд тенге. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и несколько руководителей были освобождены от занимаемых должностей", – резюмировали в прокуратура Мангистауской области.

15 мая мы рассказывали о том, что в Шымкенте сотрудника районного акимата наказали за проведение конкурса госзакупок на незаконные работы.