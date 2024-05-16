Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Руководителей в МАЭК уволили из-за незаконного тендера на 1,4 млрд тенге

МАЭК, госзакуп на 1,4 млрд тенге, уволили руководителей, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:02 Фото: Facebook/МАЭК
Нарушения в деятельности ТОО "МАЭК" на сумму 1,4 млрд тенге выявила прокуратура Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в надзорном органе 16 мая, предприятие на основании акта технологического нарушения необоснованно напрямую заключило с ТОО "RTEX" договор государственных закупок из одного источника.

"Установлено, что указанный акт был оформлен с нарушением утвержденных правил, которые предусматривают его составление при авариях, отказов I и II степени (Правила проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей, утвержденные приказом министра МЭ РК от 20.02.2015 года № 121 ). На предприятии не было аварийных ситуаций, которые могли бы послужить основанием для заключения договора из одного источника", – сообщили в прокуратуре.

Суд признал недействительными акт технологического нарушения и договор о государственных закупках.

"Таким образом, удалось предотвратить нецелесообразное расходование бюджетных средств в размере 1,4 млрд тенге. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и несколько руководителей были освобождены от занимаемых должностей", – резюмировали в прокуратура Мангистауской области.

15 мая мы рассказывали о том, что в Шымкенте сотрудника районного акимата наказали за проведение конкурса госзакупок на незаконные работы.

Читайте также

Сотрудники Продкорпорации, взятки, суд, приговор, штраф
Двоих сотрудников "Продкорпорации" осудили к штрафу в 48 млн тенге за взятку
Воду из России направили в Камыш-Самарские озера Казахстана: там ее не было 20 лет
Воду из России направили в Камыш-Самарские озера Казахстана: там ее не было 20 лет
нашествие саранчи ожидается в Атырауской области
Нашествие саранчи грозит жителям Атырауской области
Ирина Капитанова
Мангистауская область МАЭК 2024 год Госзакупки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: