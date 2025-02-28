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501.49
525.71
5.77
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 1 и 2 марта

Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 17:09 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 февраля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,09 тенге, снизившись на 1,82 тенге.

Средневзвешенный курс евро понизился до 518,53 тенге (-7,35).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,65 тенге (-0,10).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 68,50 тенге (-0,57).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,5-501,5 тенге, евро – по 519-523 тенге, рубли – по 5,57-5,71 тенге. 

Утром 28 февраля Национальный банк установил курс доллара в 501,49 тенге, евро – 525,71 тенге, рубля – 5,77 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко