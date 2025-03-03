В тисках глобальной турбулентности: выдержит ли экономика Казахстана проверку на прочность

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил свежий прогноз по Казахстану, который заставляет серьезно задуматься о глобальных вызовах, стоящих перед страной. Что ждет казахстанскую экономику в ближайшие годы, разбирался Zakon.kz.

Замедление темпов роста: тревожный звонок или временные трудности?

Согласно обновленным данным ЕБРР, рост экономики Казахстана замедлился с 5,1% в 2023 году до 4,5% в 2024 году. Изначальные прогнозы на 2024 год были более пессимистичными, но предварительные данные показали, что экономика выросла на 0,5% больше, чем ожидалось в сентябре 2024 года. Однако прогноз на 2025 год был скорректирован в сторону понижения – до 5,2%, что на 0,3% ниже, чем предыдущая оценка. Что стоит за этими цифрами?

Причины пересмотра прогноза ЕБРР

Глобальная неопределенность. Риски, связанные с торговыми войнами, геополитической напряженностью и замедлением роста мировой экономики, оказывают давление на Казахстан.

Региональные факторы. Ситуация в соседних странах, особенно в России и Китае, оказывает непосредственное влияние на казахстанскую экономику.

Внутренние вызовы. Зависимость от сырьевого сектора, недостаточная диверсификация экономики и структурные проблемы также сдерживают экономический рост.

"Возможное замедление экономического роста напрямую свидетельствует о влиянии стагнации в горнодобывающем секторе и ослабления внешнего спроса. Это требует немедленных действий по диверсификации экономики и стимулирования несырьевого экспорта", – считает финансовый аналитик Арсен Темирбаев. Кроме этого, специалист призывает к более гибкой монетарной политике.

"Фискальный баланс остается уязвимым из-за зависимости от сырьевых доходов, а более медленное снижение процентных ставок может ограничить доступ бизнеса к финансированию, сдерживая инвестиционный потенциал страны". Арсен Темирбаев

Казахстан в цифрах: что говорит статистика ЕБРР?

Чтобы получить более четкое представление о перспективах казахстанской экономики, давайте проанализируем ключевые показатели и прогнозы, представленные в отчете ЕБРР.

Фото: EBRD, Regional Economic Prospects, February 2025

Основные выводы

Как и в большинстве стран Центральной Азии, в Казахстане наблюдается замедление темпов экономического роста. При этом ЕБРР прогнозирует небольшой рост экономики Казахстана в 2025 году, но затем темпы роста снова замедлятся в 2026 году. Также отметим разнонаправленные изменения: прогнозы на 2024 год были улучшены, а на 2025 год – ухудшены, что свидетельствует о волатильности экономической ситуации.

Возможности для прорыва: где искать точки роста?

Несмотря на существующие вызовы, у Казахстана есть потенциал для ускорения экономического роста и повышения устойчивости экономики.

Транспортный хаб: ставка на логистику. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры и превращение Казахстана в ключевой транзитный узел между Европой и Азией может стать мощным двигателем экономического роста.

Солнце, ветер и инновации. Инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) могут не только обеспечить энергетическую безопасность страны, но и стимулировать развитие новых технологий и создать новые рабочие места.

В ногу со временем. Развитие цифровой экономики, поддержка IT-сектора и создание благоприятной среды для инноваций могут повысить конкурентоспособность Казахстана и привлечь инвестиции.

Что делать? Стратегические шаги для правительства и бизнеса

Для обеспечения устойчивого экономического роста и преодоления вызовов, стоящих перед Казахстаном, по мнению аналитиков, необходимо предпринять следующие шаги.

Продолжение реформ, направленных на диверсификацию экономики, улучшение инвестиционного климата и снижение зависимости от сырьевого сектора. Инвестиции в образование и здравоохранение для подготовки квалифицированных кадров, способных адаптироваться к требованиям современной экономики. Активное участие в международных торговых соглашениях и укрепление сотрудничества с другими странами для расширения рынков сбыта и привлечения инвестиций.

Казахстан находится на важном этапе своего развития – способность страны адаптироваться к меняющимся условиям, проводить необходимые реформы и использовать открывающиеся возможности определит ее экономическое будущее. Устойчивость казахстанской экономики в условиях глобальной турбулентности зависит от эффективных действий правительства и бизнеса, считают в ЕБРР.

Для справки. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) был учрежден в 1991 году после окончания "холодной войны", для того чтобы построить новую эпоху в Центральной и Восточной Европе. Акционерами ЕБРР являются 71 страна (в том числе и Казахстан), Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.



Ранее мы сообщали, что Европейский банк реконструкции и развития в ближайшие годы инвестирует в экономику Казахстана два миллиарда евро в рамках осуществления программы «зеленого» перехода.