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Финансы

Насколько подешевел курс доллара по итогам февраля

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 12:33 Фото: pexels
Курс USD/KZT снизился в последней месяц зимы. За счет чего происходило укрепление нацвалюты в прошлом месяце – в материале Zakon.kz.

Несмотря на преимущественно негативный внешний фон, по итогам валютных торгов в пятницу, 28 февраля, пара USD/KZT закрылась на уровне 499,09 тенге за доллар (–1,82 тенге), согласно данным АФК.

При этом наблюдалась пониженная торговая активность – объем торгов составил 192,3 млн долларов. Предположительно, участники локального валютного рынка находились в ожидании данных по объемам нетто-продаж инвалюты Нацбанка на март, а также инфляции за февраль.

Фото: Национальный банк РК

"Между тем по итогам февраля курс USD/KZT снизился на 3,7%, или 19,11 тенге, с отметки 518,2 тенге за доллар. Среди основных факторов влияния на динамику курса в феврале отметим сильное укрепление рубля на ожиданиях снижения геополитических рисков в регионе, конвертацию инвалюты в рамках операций Нацбанка (в феврале объем составил 1,1 млрд долларов в сравнении с показателем в 209 млн долларов за аналогичный период 2024), субъектами КГС (обязательная конвертация 50% выручки) и прохождение квартального налогового периода". АФК

Отметим, что утром 3 марта валютная пара USD/KZT торговалась на уровне 500 тенге за доллар. Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на сегодня, составляет 499,22 тенге.

В обменниках страны средний курс покупки доллара варьировался в пределах 497-499 тенге, продажи 501-503 тенге.

Ольга Кудряшова
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