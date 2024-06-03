Взлет и падение: насколько вырос курс доллара за прошлый месяц

Со второй половины прошлой недели тенге стал постепенно слабеть к доллару. При этом в прошлом месяце также наблюдалось и заметное укрепление нацвалюты. Как менялся курс доллара за прошедший месяц, в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, по итогам мая курс тенге ослаб на 1,2%, до 447,25 тенге за доллар США. При этом в течение мая динамика курса доллара менялась довольно существенно.

Как отметили в Первом кредитном бюро, рост инвалюты в конце мая произошел после снижения в течение нескольких месяцев подряд. По данным бюро, курс американской валюты "падал шесть месяцев из семи – с октября по апрель, за исключением февраля".

Примечательно, что, помимо падения в конце месяца, в первой декаде мая динамика была противоположной. Так, тенге заметно укрепился ниже 440 тенге за доллар. Таким образом, курс в течение всего прошлого месяца менялся с минимальных 439,4 до максимальных 447,2 тенге (разница 1,8%).

Фото: Национальный банк РК

Как поясняли аналитики, укреплению тенге в мае способствовали трансферты из Нацфонда, благоприятная ситуация с нефтяными котировками и другие факторы. При этом эксперты также неоднократно отмечали, что постепенное снижение объема трансфертов во второй половине 2024 года может поспособствовать ослаблению тенге.

По информации Нацбанка, в июне 2024 года продажи валюты из Нацфонда снизятся до 350-450 млн долларов США (против 800 млн долларов в мае, и более 1 млрд в апреле). Ранее аналитики сообщали, как могут сложиться курсы иностранных валют на текущей неделе.