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Финансы

Каким будет курс доллара в Казахстане в марте 2025 года – мнения аналитиков

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Февраль 2025 года стал месяцем значительных изменений на валютных рынках. Российский рубль неожиданно укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, включая доллар и тенге. Это создало неопределенность в прогнозах для тенге, сообщает Zakon.kz.

Факторы, влияющие на курс тенге

Среди важных факторов нужно отметить укрепление рубля и его влияние на тенге. За последние три месяца российский рубль укрепился на 13%, став мировым лидером среди валют развивающихся рынков. Основными причинами этого стали: 

  • продажи валютной выручки экспортерами в период налоговых выплат;
  • снижение спроса на иностранную валюту в России;
  • ожидания урегулирования конфликта в Украине и возможного снятия санкций.

Так как экономика Казахстана тесно связана с российской, резкое укрепление рубля может повлиять на курс тенге, вызывая временное укрепление к доллару. "Настроения участников валютного рынка в РФ сегодня оцениваются как положительные", – считает аналитик российской инвесткомпании Марат Шеремет.

"Наиболее вероятный сценарий – продолжение укрепления вплоть до 11-11,2 рубля за юань и до 88 рублей за доллар".Марат Шеремет

Нефтяное "давление"

Также на курс тенге "давит" волатильность цен на нефть. С середины января 2025 года нефть марки Brent подешевела более чем на 10% – с 82 до 72-73 долларов за баррель. Это негативный фактор для тенге, так как экономика Казахстана сильно зависит от экспорта нефти. Снижение цен может вызвать ослабление национальной валюты.

При этом многие аналитики прогнозируют, что цена на нефть марки Brent на неделе может колебаться в диапазоне от 69,00 до 75,10 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI также ожидается в диапазоне от 68,33 до 73,34 доллара за баррель.

Влияние монетарной политики

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, что усиливает позиции рубля, снижая спрос на иностранную валюту. 

Национальный банк Казахстана также сохраняет высокую ключевую ставку для борьбы с инфляцией, что поддерживает тенге. На заседании 7 марта 2025 года НБРК, скорее всего, сохранит базовую ставку на уровне 15,25%. Основные аргументы в пользу этого решения:

  • инфляция в Казахстане остается высокой, в декабре 2024 года она составила 8,6%, в январе 2025 года ускорилась до 8,9%, а в феврале составила 9,4% – это требует поддержания жесткой монетарной политики;
  • высокие мировые цены на продовольствие и ускоряющаяся инфляция в России также способствуют сохранению высоких ставок для сдерживания внешнего инфляционного давления.

Геополитический фактор

Переговоры между США и Россией о возможном урегулировании конфликта в Украине также оказывают влияние на валютный рынок. Если стороны достигнут прогресса, рубль может продолжить укрепляться, оказывая неоднозначное давление на тенге, считает финансист Арсен Темирбаев.

"С одной стороны рубль будет "тянуть" тенге вверх по отношению к доллару, с другой стороны – тенге может опускаться по отношению к рублю". Арсен Темирбаев

Прогнозы аналитиков

По мнению Арсена Темирбаева, курс доллара в Казахстане в первой половине марта 2025 года может колебаться в диапазоне 495-505 тенге за доллар. Основные факторы будут чрезвычайно противоречивы:

  • низкие цены на нефть могут ослабить тенге;
  • возможное дальнейшее укрепление рубля может временно поддержать тенге по отношению к доллару;
  • спрос на импорт и снижение экспортных доходов могут привести к росту курса доллара.

Долгосрочный прогноз

Здесь мнений и расхождений – масса. Так, правительством РК за основу формирования прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года взят базовый сценарий при курсе доллара 470 тенге. А вот Applied Economics Research Centre (AERC) прогнозирует среднегодовой курс доллара к тенге в 2025 году на уровне 489,5 тенге за доллар. Финансовые эксперты, опрошенные Нацбанком РК, прогнозируют средний курс доллара на уровне 514 тенге за доллар в 2025 году. 

Подводя итоги, можно сказать, что март 2025 года обещает быть нестабильным для курса тенге. Основные риски связаны с ценами на нефть и влиянием российского рубля. В краткосрочной перспективе аналитики ожидают колебания курса в диапазоне 495-505 тенге за доллар, но в долгосрочной перспективе возможен рост курса доллара к тенге.

Андрей Валентинов
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