Холдинг "Байтерек" впервые привлек заем в юанях от крупнейшего китайского банка

3 марта АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" впервые привлек банковский заем в юанях от Торгово-промышленного Банка Китая (ICBC) в рамках активного сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

Этот стратегический шаг позволит холдингу укрепить свои позиции на международном рынке, диверсифицировать валютные риски и усилить инвестиционные возможности для развития новых проектов. Привлечение займа в национальной валюте Китая открывает дополнительные перспективы для сотрудничества с китайскими партнерами и поставщиками, а также способствует расширению экспортных и импортных операций.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

"Привлечение займа в юанях – это важный шаг для холдинга в диверсификации финансовых инструментов и укреплении экономического взаимодействия с Китаем. Мы уверены, что сотрудничество с ICBC откроет новые возможности для финансирования ключевых отраслей экономики и увеличения экспортного потенциала Казахстана", – отметил председатель правления холдинга Рустам Карагойшин.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Сотрудничество с Торгово-промышленным Банком Китая (ICBC) также подтверждает доверие китайского финансового сектора к холдингу и его устойчивому развитию. Привлеченные средства будут направлены на финансирование агропромышленного сектора Республики Казахстан для дальнейшего увеличения экспорта нашей продукции в Китайскую Народную Республику.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Расширение взаимодействия с китайскими финансовыми институтами соответствует долгосрочной стратегии холдинга по укреплению международных позиций и развитию партнерских отношений на глобальных рынках.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

ICBC – крупнейший коммерческий банк Китая и мира. Входит в "Большую четверку" крупнейших банков Китая и контролирует пятую часть банковского сектора Китая.

