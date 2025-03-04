Кредиты становятся дороже: что ждет казахстанцев

В начале 2025 года финансовый рынок Казахстана столкнулся с заметным изменением: ставки по кредитам для физических лиц резко пошли вверх. Январские данные зафиксировали скачок средневзвешенной ставки до 21,8% годовых, что на 3% выше декабрьского показателя в 18,8%, сообщает Zakon.kz.

При этом доходность по депозитам для населения выросла гораздо скромнее – всего на 0,3%, достигнув 13,5%.

Динамика ставок: цифры говорят сами за себя

Согласно отчету НБРК, опубликованному на официальном сайте, средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц в национальной валюте выросла до 13,5% в январе 2025 года. Аналитики Первого кредитного бюро отмечают, что это возвращение к уровню августа 2024 года.

Наиболее привлекательными для вкладчиков остаются краткосрочные депозиты от 1 до 3 месяцев, предлагающие в среднем 15,2% годовых. Однако прирост доходности по этим депозитам к декабрю также был незначительным – всего 0,2%.

В то же время данные НБРК, опубликованные в новостной ленте, свидетельствуют о существенном росте ставок по кредитам:

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП): ставка подскочила до 21,8% в январе по сравнению с 18,8% в декабре.

ставка подскочила до 21,8% в январе по сравнению с 18,8% в декабре. для юридических лиц: рост был менее выраженным – всего на 0,1%, и ставка составила 17,9%.

К чему приведет подорожание кредитов?

"Резкий рост ставок по кредитам для населения – тревожный сигнал, который может иметь целый ряд негативных последствий для экономики и благосостояния казахстанцев", – считает аналитик Арсен Темирбаев.

Снижение потребительской активности. Более дорогие кредиты делают займы менее доступными для населения.

"Это, в свою очередь, может привести к сокращению потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, такие как автомобили, бытовая техника и недвижимость, которые часто приобретаются в кредит". Арсен Темирбаев

Увеличение долговой нагрузки. Для тех, кто уже имеет кредиты, повышение ставок означает увеличение ежемесячных платежей. Это может создать дополнительную финансовую нагрузку на домохозяйства, особенно для заемщиков с высокой степенью закредитованности. Риск просрочек и дефолтов по кредитам также возрастает.

Замедление экономического роста. Сокращение потребительского спроса и инвестиционной активности (кредиты для бизнеса также становятся дороже) может замедлить темпы экономического роста в стране. Предприятия могут отложить инвестиционные проекты из-за высокой стоимости финансирования.

Влияние на рынок недвижимости. Ипотечные кредиты также становятся дороже, что может охладить рынок недвижимости. Спрос на жилье может снизиться, что потенциально может привести к стагнации или даже снижению цен на недвижимость.

Недостаточная привлекательность депозитов. Незначительное повышение ставок по депозитам в условиях растущей инфляции и высоких кредитных ставок делает сбережения менее привлекательными. Реальная доходность депозитов (с учетом инфляции) может оставаться низкой или даже отрицательной, что не стимулирует население к накоплениям либо толкает население к уходу в валютные депозиты.

Выводы и прогнозы

Резкий рост ставок по кредитам для физических лиц в Казахстане в январе 2025 года является тревожным трендом, подчеркивает эксперт. Несмотря на незначительное увеличение ставок по депозитам, общая картина указывает на ужесточение денежно-кредитной политики и потенциальное замедление экономической активности.

"Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от многих факторов, включая инфляцию, геополитическую обстановку и действия Национального банка по регулированию денежно-кредитной политики. В ближайшие месяцы важно будет внимательно следить за динамикой ставок и их влиянием на различные секторы экономики". Арсен Темирбаев

Ранее мы сообщали, что, согласно данным АФК, две трети привлеченных бизнес-кредитов (66% от всей выдачи займов бизнесу) были предназначены для пополнения оборотных средств из-за нецелесообразности брать "длинные" займы и превалирования торговой отрасли в экономике (26%).

Помимо этого, эксперты отметили, что после повышения базовой ставки Нацбанком (до 15,25%) ухудшились оценки предприятий относительно ценовых условий кредитования (уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовых условий (размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика и обеспечению).