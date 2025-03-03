На что берут кредиты предприниматели: аналитики поделились итогами кредитования бизнеса

Насколько увеличился объем кредитов крупному бизнесу и МСБ и на какие отрасли приходится основной прирост – в материале Zakon.kz.

По итогам 2024 года банковский сектор выдал бизнесу 18,9 трлн новых займов. Это на 18,5%, или 3 трлн тенге, больше, чем в 2023 году. Из них 96% от выданных новых займов оформлено в банках второго уровня.

Как сообщили в аналитическом центре АФК, драйвером роста выдачи в разрезе субъектов кредитования стал крупный бизнес (+23%) на фоне постепенного снижения стоимости заемных ресурсов для них, увеличения средних размеров заявок (до 8,8 млрд тенге с показателя в 7,3 млрд на начало года), реализации инвестиционных проектов и отложенного за 2023 год спроса, а также более высокой доли одобрения.

"В разрезе отраслей экономики весь прирост у крупного бизнеса приходится на три отрасли: торговлю (+816 млрд тенге), промышленность (+503 млрд тенге) и транспорт (+104 млрд тенге) на фоне позитивной динамики их вклада в ВВП (рост торговли составил 9,1%, промышленности – 2,8%, транспорта – 8,5%) и значимой доли в экономике (19%, 26% и 6% соответственно)". Аналитический центр АФК

Выдача новых кредитов у малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличилась на 15% и 18% на фоне неоднозначного изменения стоимости ресурсов, снижения числа заявок на кредиты (из-за временного отсутствия финансирования по госпрограммам ввиду освоения лимитов), ухудшения их финансового состояния и более низкого показателя одобрений.

Фото: АФК

Кроме того, доля устойчивых предприятий среди малого бизнеса опустилась до 17,6% (19,5% на начало года), у средних – до 16,9% (17,4%), согласно результатам статанализа Нацбанка по итогам 2024 года.

Стоит обратить внимание, что, согласно данным АФК, две трети привлеченных бизнес-кредитов (66% от всей выдачи займов бизнесу) были предназначены для пополнения оборотных средств из-за нецелесообразности брать "длинные" займы и превалирования торговой отрасли в экономике (26%).

В обзоре отмечается, что после повышения базовой ставки Нацбанком (до 15,25%) ухудшились оценки предприятий относительно ценовых условий кредитования (уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовых условий (размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика и обеспечению).

Фото: АФК

При этом "наибольшая чувствительность к изменениям базовой ставки" наблюдалась у крупного бизнеса, тогда как у МСБ явной трансмиссии не наблюдалось. В АФК полагают, что это связано с доступными льготными субсидиями и гарантиями, значительно снижающими конечную стоимость их кредитов.

"В то же время высокие проинфляционные риски в экономике (из-за роста цен на регулируемые услуги, роста издержек бизнеса из-за удорожания сырья, электроэнергии и импортных комплектующих, высоких фискальных расходов, продолжающегося переноса ослабления курса в цены) будут с высокой вероятностью препятствовать нормализации монетарных условий в первом полугодии, сдерживая улучшение ценовых условий по кредитам. Тем не менее в текущем квартале в разрезе отраслей экономики прогнозируется увеличение спроса на кредиты среди предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и строительства". АФК

Но также в текущем квартале ожидается снижение спроса на займы со стороны МСБ в связи с временным отсутствием финансирования в рамках отдельных госпрограмм, традиционным замедлением деловой и потребительской активности, при этом спрос со стороны крупного бизнеса может остаться более устойчивым.

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