Эксперты дали прогноз по курсу биткоина в марте 2025 года

Биткоин, известный своей непредсказуемостью, вновь привлекает пристальное внимание инвесторов. Недавнее снижение стоимости ниже 80 000 долларов вызвало беспокойство, однако аналитики полагают, что в марте криптовалюта может продемонстрировать новый подъем, как сообщает Zakon.kz.

Инвестиционные аналитики вступают в спор

Согласно прогнозам, курс биткоина в марте 2025 года может демонстрировать значительную волатильность. Так, по данным Investonomic, курс биткоина в марте 2025 года составит 85 950 долларов, а к началу апреля ожидается на уровне 88 511 долларов за биткоин.

Руфат Абясов, независимый инвестиционный консультант российской компании, напротив, выразил мнение о возможном восстановлении роста биткоина в марте, ожидая, что цена превысит отметку в 100 000 долларов.

Казахстанский трейдер Ергазы Таубаев прогнозирует, что при оптимистичном сценарии курс биткоина в марте может достичь 110-115 тысяч долларов.

Таким образом, прогнозы экспертов относительно курса биткоина в марте 2025 года варьируются от 85 950 до 115 000 долларов, что свидетельствует о высокой неопределенности на рынке криптовалют.

Фото: investing

Причины недавнего снижения курса биткоина

По мнению экспертов, недавнее падение курса обусловлено рядом факторов.

Рыночная консолидация. Факторы роста, которые поддерживали криптовалютный рынок до ноябрьских выборов 2024 года в США, исчерпали себя. В настоящее время наблюдается фаза консолидации рынка, что закономерно приводит к снижению котировок основных криптовалют.

Кибератака на Bybit. Беспрецедентный случай утечки средств с криптовалютной биржи Bybit, в результате которого было похищено около 1,4 миллиарда долларов в Ethereum, оказал негативное влияние на рынок. В феврале 2025 года хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют, похитив более 1 млрд долларов с криптобиржи Bybit. По словам генерального директора Bybit Бена Чжоу, хакеры получили контроль над одним из кошельков, что позволило им украсть монеты Ethereum. Первоначально ущерб был оценен в 1,5 млрд долларов, но после того, как новость об атаке стала известна, стоимость валюты резко упала, и оценка ущерба была пересмотрена. Хакеры, как полагают, манипулировали данными транзакций, заменяя адреса так, что участники видели правильные адреса при подписании, но фактически подтверждали изменение смарт-контракта.

"Несмотря на то, что Bybit смогла выстоять благодаря помощи крупных игроков, данный инцидент вызвал обеспокоенность в инвестиционном сообществе. Это было самое большое потрясение за все годы". Ергазы Таубаев

Высвобождение средств FTX. Компенсационные выплаты клиентам, пострадавшим от банкротства криптобиржи FTX, привели к увеличению предложения криптовалюты на рынке, что также способствовало снижению цен.

Потенциал для роста и прогноз на будущее

Несмотря на недавнее снижение, Руфат Абясов видит и положительные моменты, которые могут стимулировать рост биткоина в марте.

Это, прежде всего, ожидание одобрения новых ETF. Предполагается, что в скором времени будет одобрен ряд новых биржевых инвестиционных фондов (ETF) на биткоин, что может привлечь дополнительные институциональные инвестиции на рынок.

Второй момент – активизация институциональных инвесторов. Инвесторы могут увеличить объемы закупок криптовалюты, что также окажет поддержку росту курса.

Абясов предполагает, что в марте возможна заключительная фаза распродажи и "выбивание стопов" у мелких трейдеров, после чего биткоин может возобновить восходящее движение к уровням 100 000-110 000 долларов и выше.

"Не исключается достижение пиковых значений в районе 175 000-250 000 долларов в апреле-мае 2025 года, при условии стабильной мировой экономической ситуации". Руфат Абясов

Технический анализ и долгосрочные перспективы

Технический анализ от Seo-Coin на 4-часовом графике указывает на нисходящую тенденцию биткоина, при этом 50– и 200-дневные скользящие средние также направлены вниз. Индекс относительной силы (RSI) находится на нейтральном уровне, что свидетельствует о рыночной неопределенности. Тем не менее прогноз цен на Bitcoin от Seo-Coin на ближайшие дни и недели демонстрирует незначительное, но все же положительное движение курса биткоина в марте 2025 года.

В долгосрочной перспективе прогнозы на 2025 год остаются неоднозначными. В статье "Прогноз курса биткоина в 2025 году: анализ ожиданий" отмечается широкий спектр мнений аналитиков:

оптимистичные сценарии: инвестиционный банк H.C. Wainwright прогнозирует 225 000 долларов, Bitwise – 200 000 долларов, а Fundstrat – более 250 000 долларов;

умеренные прогнозы: VanEck ожидает около 180 000 долларов, Changelly – от 93 000 до 115 000 долларов. Квантильная модель также предполагает диапазон 100 000-200 000 долларов.

пессимистические оценки: XS.com допускает снижение курса до 85 000 долларов.

Факторы, влияющие на динамику курса биткоина

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ключевыми факторами, определяющими курс биткоина в 2025 году, станет ряд событий в США.

Торговые тарифы. Введение США пошлин на товары из Мексики и Канады может повлиять на рисковые активы, включая биткоин, из-за потенциальных экономических последствий торговых споров.

Отчет ADP по занятости. Выход 5 марта этого отчета может скорректировать рыночные ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Позитивные данные могут укрепить традиционные рынки, в то время как слабые – усилить ожидания снижения процентных ставок, что может поддержать биткоин.

Индекс PMI в непроизводственной сфере. Также публикуемый 5 марта, этот индекс может указать на замедление в секторе услуг, что может стимулировать инвесторов обратить внимание на биткоин как альтернативный вариант вложений.

Данные по заявкам на пособие по безработице в Америке. Публикация 6 марта этих данных может дать представление о состоянии рынка труда и повлиять на экономические прогнозы.

Криптовалютный саммит в Белом доме. Запланированный на 7 марта саммит может определить дальнейшую политику США в отношении цифровых активов и повлиять на настроения участников рынка.

Выступления представителей ФРС, включая главу ФРС Джерома Пауэлла, могут содержать сигналы о будущей монетарной политике, что может оказать влияние на криптовалютный рынок.

Одним словом, прогнозы относительно курса биткоина на март 2025 года разнятся, однако многие эксперты ожидают возобновления его роста. Инвесторам рекомендуется принимать во внимание как позитивные, так и негативные факторы, а также диверсифицировать свои инвестиционные портфели, учитывая высокую волатильность рынка криптовалют.