Концепцию инклюзивной политики до 2030 года разработали в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты разработало Концепцию инклюзивной политики в Республике Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Концепция направлена на переход от медико-социальной к социально-правозащитной модели политики в отношении лиц с инвалидностью.

В документе указывается на проблемные вопросы и предлагаются пути решения.

Проблемные вопросы

1. Недостаточная инклюзивность на рынке труда

Лица с инвалидностью являются одним из наиболее экономически уязвимых групп населения. Текущие расходы на проживание, питание, оплату коммунальных услуг, включая медицинские услуги и лекарства, не обеспечивают достаточного уровня жизни, в том числе их семей.

"Несмотря на принимаемые государством меры содействия занятости, уровень трудоустройства лиц с инвалидностью в стране составляет всего 33%, тогда как в странах ОЭСР данный показатель не ниже 60-70%", — говорится в локументе.

Большинство предприятий не соблюдают квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью, не обеспечивают безопасные условия труда.

Слабо развивается профессионально-трудовая реабилитация, включающая в себя комплекс мер по возврату трудоспособности, трудоустройству или обучению новой профессии.

2. Слабая культура инклюзии

Культура инклюзивности еще не получила широкого распространения в казахстанском обществе.

Текущие практики и подходы, которые предполагают равные возможности для всех людей, независимо от их физических или интеллектуальных особенностей, не стали полноценной нормой в повседневной жизни.

Как отмечают разработчики, это стало одним из основных препятствий к формированию инклюзивного общества, где каждый человек может полностью реализовать свой потенциал и быть частью социальной и экономической жизни.

3. Ограниченный доступ к образованию

Лица с инвалидностью сталкиваются с трудностями в доступе к качественному образованию, что ограничивает их возможности для дальнейшего трудоустройства и социализации.

Отмечается недостаточная методическая подготовка педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, отсутствие специальных условий и адаптированных программ обучения, а также недостаток непрерывного психолого-педагогического сопровождения.

Актуальными на сегодня остаются вопросы раннего выявления детей с особыми потребностями, неготовности большинства педагогов в работе с детьми с особыми образовательными потребностями в инклюзивной образовательной среде, непрерывности психолого-педагогического сопровождения.

4. Равенство и дискриминация

Так, отмечается, что используемые в нормативной среде термины, такие как "умственное нарушение", "дефект", "недоразвитие", "слабоумие" и другие, характерные для традиционного медицинского понимания инвалидности, способствуют формированию в обществе культуры жалости к лицам с инвалидностью и усугубляют их стигматизацию.

В правовых документах на казахском языке применяется ряд устаревших и спорных терминов ("жарымес", "сал адам", "кемтар").

Не проводится должная экспертиза нормативных правовых актов на предмет недопущения дискриминации прав в отношении лиц с инвалидностью (инклюзивная правовая экспертиза).

Отсутствует практика применения "разумных приспособлений" местными исполнительными органами, организациями, оказывающими услуги населению, для обеспечения доступности объектов инфраструктуры и оказываемых услуг для лиц с инвалидностью.

5. Правовая незащищенность и доступ к правосудию

Сохраняется дефицит юристов и адвокатов, имеющих опыт работы с лицами с инвалидностью и знающих их специфические потребности, особенно в отдаленных сельских районах страны.

Дети с инвалидностью, в частности с психоневрологическими состояниями, исключены из числа получателей бесплатной юридической помощи.

Отсутствует должный мониторинг адаптивности мест лишения свободы, в которых отбывают наказание осужденные лица с инвалидностью, а также надлежащий контроль на предмет оказания необходимого ухода.

6. Неразвитость института поддержки семьи

Недостаточно реализуется спектр услуг для родителей и опекунов, осуществляющих уход за членами семьи с инвалидностью, слабо развита системная поддержка в области восстановления здоровья и психологической устойчивости.

Родители часто оказываются в ситуации эмоционального и физического выгорания, что негативно сказывается не только на их здоровье, но и на качестве ухода за лицами с инвалидностью.

"В совокупности такие недостатки создают дополнительные трудности для семей, затрудняя их участие в общественной жизни и ограничивая возможности для полноценной интеграции в общество детей и взрослых с инвалидностью", = говорится в документе.

Кроме того, обозначены такие проблемы, как физическая и информационная безбарьерная среда и участие в общественно-политической жизни

Что предлагается

Видение инклюзивной политики Казахстана на 2025-2030 годы основывается на признании инвалидности как социального явления с концептуальным переходом от традиционной и медицинской моделей понимания инвалидности к социально — правозащитной модели.

Для этого планируется устранение существующих барьеров, ограничивающих права людей с инвалидностью, во всех аспектах – физическом, правовом, институциональном, информационном. В том числе в сферах общественной и частной жизни: здравоохранении, образовании, занятости, общественно-политической, социальной и культурной деятельности, а также в повседневной жизни.

Государственная инклюзивная политика будет иметь важную роль в создании и развитии инклюзивного общества, обеспечении равных возможностей, защите и продвижении прав людей с инвалидностью.

Реформирование политики в отношении лиц с инвалидностью затронет все сферы общественной и государственной жизнедеятельности.

В первую очередь помощь в преодолении трудностей в развитии нуждающихся детей, в их обучении, в социализации, подготовке к инклюзии, к социально-бытовой и трудовой деятельности лиц с инвалидностью будут рассматривать с позиции био-психо-социальной основы развития человека, что позволит проводить оценку индивидуальных потребностей лица с инвалидностью в комплексе, без дискриминации его трудностей и проводить комплексную помощь на основе его потребностей.

Концепция будет основываться на расширении сотрудничества государства, частного сектора, неправительственных организаций и реализована на следующих фундаментальных принципах:

1. Уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности и целостности

Достоинство каждого человека неприкосновенно. Никакие обстоятельства, включая состояние здоровья и особенности, связанные с инвалидностью, не могут служить основанием для бесправного обращения.

Лица с инвалидностью имеют право на личную самостоятельность, что подразумевает возможность принимать осознанные решения относительно собственной жизни, и на равное уважение в обществе;

2. Недискриминация

Любая форма дискриминации, ограничения и исключения, включая немотивированный отказ в разумном приспособлении, которые ограничивают права лиц с инвалидностью или препятствует их равноправному доступу к гражданским и основным свободам, недопустимы;

3. Равенство возможностей

Лицам с инвалидностью гарантировано равенство с остальными гражданами при осуществлении их прав на доступ к правосудию, образованию, трудоустройству и другим общественным благам;

4. Доступность

Физическая и информационная доступность окружающей среды, транспорта, услуг и технологических решений являются базовым условием личной самостоятельности людей с инвалидностью и их полноценного участия в общественной жизни.

Доступность является параметром качества любого объекта и услуги для населения, включая лиц с инвалидностью.

Принятие местными исполнительными органами, организациями, оказывающие услуги населению конкретных обязательств по обеспечению условий доступности услуг и объектов инфраструктуры и проведение ими комплекса работ по выполнению взятых обязательств является приоритетной задачей обеспечения доступности.

5. Уважение прав детей с инвалидностью

Дети с инвалидностью имеют абсолютные и неотчуждаемые права и свободы с момента рождения.

Политика в отношении детей с инвалидностью опирается на признание их права на индивидуальность, самовыражение и нацелена на соблюдение и защиту интересов ребенка;

6. Полное и эффективное вовлечение и включение в общество

Лица с инвалидностью имеют право участвовать в процессах принятия решений, влияющих на их жизнь, государственную политику, местное управление и общественные процессы;

7. "Ничего о нас без нас"

Лица с инвалидностью принимают активное и непосредственное участие в разработке и реализации политики в отношении лиц с инвалидностью.

Их уникальный жизненный опыт признается важным для создания инклюзивных подходов.

В концепции также предусмотрены основные подходы развития политики в отношении лиц с инвалидностью в республике.

В Минтруда отмечают, что принятие проекта будет способствовать повышению качества жизни лиц с инвалидностью, сохранению социальных, профессиональных способностей и включению во все аспекты жизни.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.

По данным министерства, в Казахстане проживают 724,9 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 3,6% от общей численности населени. Из них имеют затруднения в передвижении — 204,9 тыс. человек, в том числе 30,5 тыс. детей (14,9%).

Количество детей с инвалидностью до 18 лет составило — 109,5 тыс., или 15,1% от общего числа лиц с инвалидностью, и 1,6% от детского населения страны (6 841 527 детей).

Проведенный анализ показывает, что наблюдается рост детской инвалидизации на 11,4% (в 2023 году – 109 496 чел., 2022 год – 104 260 чел., 2021 год – 98 254 чел.). В структуре в основном преобладают дети от 7 до 18 лет (74 928 детей или 68,4 %).

Количество получателей государственных социальных пособий по инвалидности составило 545,5 тыс. человек.