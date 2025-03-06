Тенге чувствует уверенность – до каких пор укрепится валюта Казахстана

Тенге продолжает укрепляться, демонстрируя уверенность на фоне сбалансированных потоков и растущего интереса инвесторов к кэрри-трейду. С 1 февраля курс тенге вырос на 5,2% с 522,55 до 496,71 тенге за доллар США, сообщает Zakon.kz.

Эксперты выделяют несколько причин, влияющих на нынешнее поведение казахстанской валюты.

Факторы укрепления

Растущий интерес к кэрри-трейду. Иностранные инвесторы продолжают увеличивать свои позиции в тенге благодаря сравнительно высокой процентной ставке. Это поддерживает спрос на нацвалюту и способствует ее укреплению (Сarry trade – стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок).

Возврат "к фундаментальным значениям". Власти Казахстана неоднократно заявляли, что текущее укрепление является возвращением к "фундаментальным" значениям после резкого ослабления, вызванного последними геополитическими и макроэкономическими потрясениями.

Повышение курса рубля. Рубль в начале года стал лидером по укреплению всех валют развивающихся стран – это не могло не "помочь" тенге. При этом пара RUB/KZT на этой неделе впервые стала снижаться, торгуясь сегодня на уровне около 5,4-5,5, тогда как на прошлой неделе она достигала 5,8.

Фото: investing

Историческая динамика курса

Февральское укрепление тенге стало самым ощутимым с мая 2022 года. Официальный курс доллара за четыре недели февраля снизился на 3,7% – с 518,4 тенге на 1 февраля до 499,22 тенге на 1 марта. Для сравнения, в мае 2022-го укрепление составило 7,1%.

Несмотря на это, курс тенге остается менее привлекательным, чем в ноябре 2023 года, когда доллар стоил дешевле 490 тенге. Отметим, что в январе 2024 года тенге ослаблялся до 530, но затем вернулся к уровням ниже 500 в середине февраля.

Роль Национального банка

Нацбанк Казахстана традиционно оказывает влияние на рынок через интервенции. И хотя в феврале регулятор снизил чистые продажи валюты до 1,1 долларов млрд по сравнению с 1,3 млрд долларов в январе, это могло способствовать укреплению тенге.

Нацбанк провел следующие операции:

Продажи валюты для трансфертов из Национального фонда составили 600 млн долларов (против 850 млн в январе).

В рамках механизма стерилизации тенге через покупку золота было продано 494 млн долларов.

Продажи валютной выручки квазигоссектора составили 274 млн долларов США.

Риски для тенге

Главный риск для национальной валюты РК – неопределенность на глобальных рынках. Политика администрации Трампа в США приводит к хаотичным изменениям тарифов, что влияет на валютные и товарные рынки. Замедление роста ВВП США также может изменить баланс сил на рынке.

Также отметим возможную нестабильность рубля. Хотя курс RUB/KZT снижается, дальнейшая динамика российской экономики может повлиять на тенге через торговые и финансовые связи.

Наконец, еще одним важным фактором стала волатильность цен на энергоресурсы. Как считает финансист Арсен Темирбаев, сейчас тенге выигрывает от устойчивого интереса к кэрри-трейду, но нефть остается важнейшим фактором.

"Сегодня цена на нефть теряет 3,5% – она опустилась ниже 70 долларов за баррель. Этот уровень критически важен, поскольку он заложен в расчетах бюджета на текущий год. Если нефть продолжит падать, давление на тенге неизбежно усилится". Арсен Темирбаев

Перспективы: до каких пор тенге будет укрепляться?

По мнению финансиста Андрея Чеботарева дополнительным фактором поддержки тенге в феврале стало значительное предложение иностранной валюты на рынке.

"Повышение курса было обусловлено конвертациями средств из Нацфонда, наличием обязательства для квазигосударственных компаний продавать часть валютной выручки, а также традиционной налоговой неделей, в ходе которой недропользователи конвертируют валютную выручку для исполнения налоговых обязательств. Этот временный приток валюты способствовал укреплению курса, но его влияние носит сезонный характер и не является долгосрочным драйвером для стабильного укрепления тенге". Андрей Чеботарев

Одним словом, текущие тенденции указывают на устойчивость курса тенге. Но дальнейшее укрепление возможно лишь при сохранении притока капитала и стабильности глобальных рынков. Действия Национального банка, динамика цен на нефть, геополитические изменения и политика ФРС США будут ключевыми факторами, определяющими курс тенге на ближайшие месяцы.