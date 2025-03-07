Виноваты лук, капуста и картофель: главные драйверы продовольственной инфляции в Казахстане – овощи

За первую неделю марта индекс цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане продемонстрировал рост на 0,2%, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, с начала текущего года потребительские цены на СЗПТ увеличились на 3,1%, что свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления на продовольственном рынке республики.

Лидеры и аутсайдеры роста цен за неделю

Анализ недельной динамики цен на СЗПТ выявляет разнонаправленные тенденции, однако общий индекс демонстрирует умеренный рост.

Наибольшее повышение цен за неделю продемонстрировали:

Капуста белокочанная: индекс цен увеличился на 3,9%, что является наиболее существенным ростом среди СЗПТ за рассматриваемый период. Этот скачок обусловлен сезонными факторами, изменениями в логистических цепочках или другими конъюнктурными колебаниями рынка.

Сахар-песок: рост индекса цен составил 1,4%. Увеличение стоимости сахара может быть связано как с внутренними, так и с внешними факторами, включая колебания валютных курсов и ситуацию на мировых рынках.

Лук репчатый: индекс цен вырос на 0,6%. Отрадно, что перестал расти в цене картофель: индекс цен изменился только на 0,5%.

В то же время отдельные позиции СЗПТ продемонстрировали снижение цен:

Яйца 1 категории: индекс цен снизился на 0,6%, что может указывать на временное насыщение рынка или корректировку цен после предыдущего периода роста.

Морковь: снижение индекса цен составило 0,8%. Аналогично луку динамика цен на морковь зависит от сезонных факторов и урожайности.

Рис шлифованный, полированный (весовой): индекс цен снизился на 0,4%.

Ряд социально значимых продуктов остался на прежнем ценовом уровне. К ним относятся: хлеб пшеничный из муки первого сорта, рожки (весовые) и молоко пастеризованное 2,5%. Стабильность цен на данные позиции может свидетельствовать как об эффективности механизмов ценового регулирования так и о достаточном уровне предложения на рынке.

Годовая динамика: лидеры роста и падения цен

Для более полной картины инфляционных процессов на продовольственном рынке Казахстана важно рассмотреть динамику цен в годовом выражении. Анализ изменения цен за период с февраля 2024 года по март 2025 года выявляет следующие ключевые тенденции:

Наибольший рост цен за год продемонстрировали:

Картофель: за год цены на картофель выросли наиболее существенно, индекс цен составил 160,5.

Лук репчатый: цены на лук также показали значительный годовой рост, индекс цен 128,5.

Капуста белокочанная: замыкает тройку лидеров годового роста цен, индекс цен 124,0.

Соль: как базовый продукт питания, также ощутимо подорожала за год, индекс цен 115,6.

Подсолнечное масло: цены на подсолнечное масло, несмотря на периодические колебания, в годовом выражении также выросли, индекс цен 112,3.

Снижение цен за год зафиксировано у следующих продуктов:

Крупа гречневая (весовая): гречка является лидером по снижению цен среди СЗПТ, индекс цен составил всего 72,1.

Рис шлифованный, полированный (весовой): цены на рис также снизились в годовом выражении, индекс цен 86,7.

Мука пшеничная первого сорта: цены на муку также показали снижение, индекс цен 94,1.

Яйца 1 категории: цены на яйца также снизились, индекс цен 93,6.

Рожки (весовые): цены на макаронные изделия также незначительно снизились, индекс цен 98,0.

Относительную стабильность цен в годовом выражении демонстрируют: сахар-песок, говядина, мясо кур, молоко, кефир, творог, хлеб пшеничный, сливочное масло, морковь. Данная группа продуктов показывает умеренный рост или незначительное снижение цен в годовом выражении, что может свидетельствовать о сбалансированности спроса и предложения на данные позиции.

"Борщевой набор" нуждается в особом контроле

Несмотря на относительно невысокий недельный рост индекса СЗПТ, накопленная с начала года инфляция в 3,1% и особенно существенный годовой рост цен на овощи "борщевого набора" (картофель, лук, капуста) требуют серьезной оценки долгосрочных рисков.

Так, финансист Андрей Чеботарев предупреждает: если инфляция на уровне 0,2-0,3% в неделю сохранится и дальше, то в годовом выражении продукты подорожают на 16-17%. А с учетом уже зафиксированного роста цен прогноз может превысить 20%. Даже с поправкой на сезонность это означает двузначную инфляцию, что создает серьезные риски для экономики и благосостояния граждан.

Сохранение текущих темпов роста цен может привести к значительной продовольственной инфляции в годовом исчислении, что окажет давление на реальные доходы населения и конкурентоспособность экономики Казахстана.

Для справки. Социально значимые продовольственные товары в Казахстане включают 19 позиций: муку, хлеб, рожки, рис, гречку, подсолнечное и сливочное масло, говядину, мясо кур, молоко, кефир, творог, картофель, морковь, лук, капусту, сахар, яйца и соль.

Ранее мы рассказали, что рост цен на социально значимые продукты в Казахстане обусловлен не только внутренними рыночными тенденциями, но и внешнеэкономическими факторами.