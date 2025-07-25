Продовольственная инфляция в Казахстане: цены на овощи рвут шаблоны

Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане продолжают дорожать: годовой индекс цен вырос на 9,4%, что практически совпадает с июльским уровнем 9,3%, сообщает Zakon.kz.

При этом, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, с начала года цены на СЗПТ прибавили 7,8%, а недельный прирост составляет всего 0,1% – цифры, которые говорят о замедлении, но ни в коем случае не о снижении инфляционного давления.

Овощи: дороже, дороже и еще раз дороже

Рекордсмены роста среди продуктов – овощи. Репчатый лук с начала года подорожал на ошеломляющие 71,7%, а в разрезе "год к году" – на 83,4%. В ряде регионов этот показатель еще больше впечатляет: Семей (+127%), Караганда (+125,7%), Актобе (+89,2%).

Морковь нарастила цену на 65,5%, картофель – на 41%, капуста – на 31,9%. По нашему мнению, эти цифры – отражение острых проблем с логистикой, сезонностью урожая и валютными колебаниями, которые оказывают прямое давление на кошельки казахстанцев.

Другие продукты: падение и умеренный рост

В то же время цены на ряд ключевых товаров "сползают" вниз. Рис подешевел за год на 16,7%, гречка – почти на 10%, мука – на 4,7%, яйца – на 1,8%. Молочные продукты и мясо показывают умеренный рост в пределах 5–15%, а сахар и соль демонстрируют небольшой подъем – около 3–10%. Такой разброс еще раз говорит о том, что инфляция касается преимущественно овощного сегмента.

Региональные различия: где дороже и почему

Наблюдается значительная разбежка в ценах и динамике по регионам. В Атырау, Талдыкоргане и Актау цены выросли более чем на 11%. Самые высокие цены на отдельные товары отмечаются в Актау (мука – 307 тг/кг, масло подсолнечное – 896 тг/л, говядина – 3 338 тг/кг), Алматы (хлеб – 273 тг/кг, яйца – 597 тг/десяток) и Усть-Каменогорске (сахар – 482 тг/кг).

Цены на лук являются своеобразным индикатором региональных диспропорций и колебаний: в Семее стоит около 293 тг/кг – самый высокий показатель по стране, тогда как самая низкая цена зафиксирована в Туркестане – около 165 тг/кг. Такая разница подчеркивает неравномерность в доходах и, следовательно, разброс в ценообразовании по территории Казахстана.

Инфляция на паузе

Недельные изменения минимальны – большинство товаров практически стабильны, а картофель и морковь даже подешевели (минус 3,5% и 2,4% соответственно). Однако такая стабилизация очень хрупкая – на фоне сильного падения тенге по отношению ко всем валютам следует ждать новых сюрпризов.

Ранее мы сообщили, что в целях сдерживания роста цен правительством РК совместно с Нацбанком и МИО актуализирован комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Документ находится на финальной стадии рассмотрения и будет принят отдельным постановлением правительства.