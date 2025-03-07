В Казахстане обновили формы отчетов ликвидируемых банков

Постановлением АРРФР от 26 февраля 2025 года внесены изменения в формы и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых банков, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции утверждены следующие формы, сроки и периодичность предоставления ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых банков, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов РК отчетов и дополнительной информации:

форма баланса ликвидируемого банка;

форма отчета о состоянии активов ликвидируемого банка;

форма отчета о состоянии обязательств ликвидируемого банка;

форма отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма отчета об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК по кассе и текущим счетам;

форма отчета о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма отчета о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма отчета о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма отчета об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду;

форма отчета о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма отчета о численности работников и лиц, оказывающих ликвидационной комиссии услуги по договорам возмездного оказания услуг;

форма журнала учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов;

форма отчета о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма отчета о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка;

форма списка кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК, на начало ликвидационного процесса;

форма журнала учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма журнала учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

форма реестра требований кредиторов;

форма изменений или дополнений в реестр требований кредиторов;

форма ликвидационного баланса ликвидируемого банка согласно приложению 23 к настоящему постановлению.

Обновленные формы представлены в приложениях к документу.

Указывается, что ежемесячный и полугодовой отчеты представляются в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет представляется в уполномоченный орган не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

Формы отчетов и дополнительная информация представляются в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном виде.

Ликвидационный баланс ликвидируемого банка формируется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел ликвидируемого банка.

Отчет о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента РК содержит информацию о:

дате и органе, принявшем решение о ликвидации банка, прекращении деятельности филиала банка-нерезидента РК;

назначении временной администрации (при принудительной ликвидации ликвидируемого банка) и ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;

выполнении первоочередных мероприятий, составлении и утверждении промежуточного ликвидационного баланса, промежуточного отчета о ликвидации;

формировании, утверждении и функционировании комитета кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

состоянии активов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК, на начало процесса ликвидации;

проведенных мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с должников ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

проведенных мероприятиях по реализации имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

остатках и движении денег по текущим счетам и кассе ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК;

обязательствах ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК по состоянию на дату начала процесса ликвидации;

выполнении обязательств перед кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК.

К отчету о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента РК прилагаются копии документов, подтверждающих снятие с учетной регистрации филиалов (представительств) ликвидируемого банка, передачу в упорядоченном виде на хранение в государственные архивы по месту расположения ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК, документов, подлежащих постоянному хранению.

Отчет о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента РК и ликвидационный баланс ликвидируемого банка представляются в уполномоченный орган для согласования (при принудительной ликвидации банка) или утверждения (при принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента РК), или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка, уполномоченным органом банка-нерезидента РК (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента РК) в одном экземпляре.

Уполномоченный орган согласовывает (при принудительной ликвидации банка) или утверждает и принимает решение о завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента РК (при принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента РК), или рассматривает (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента РК) отчет о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента РК и ликвидационный баланс ликвидируемого банка в течение 30 календарных дней со дня их поступления.

Отчет о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента РК, ликвидационный баланс ликвидируемого банка после согласования (при принудительной ликвидации), утверждения (при принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента) или рассмотрения (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) возвращаются в ликвидационную комиссию, в уполномоченном органе остаются их копии.

Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка после представления отчета о ликвидации в суд ежемесячно не позднее 8 числа месяца, следующего за месяцем предоставления отчета о ликвидации в суд, представляет в уполномоченный орган информацию о ходе его рассмотрения в суде.

Кроме того, добавлено, что ликвидационная комиссия добровольно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК в течение 10 рабочих дней после рассмотрения уполномоченным органом выносит отчет о ликвидации филиала банка-нерезидента РК на утверждение уполномоченного органа банка-нерезидента РК.

В документ также внесены и другие поправки.

Постановление вводится в действие с 17 марта 2025 года.