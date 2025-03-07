Кто разгоняет мировые цены на золото – обзор рынка

Мировые цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы, и одним из ключевых факторов, способствующих этому росту, остается активная скупка драгметалла центральными банками разных стран, сообщает Zakon.kz.

Центробанки – главный драйвер роста

Согласно отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council), интерес центробанков к золоту сохраняется на рекордном уровне третий год подряд.

Для понимания масштабов: если в 2010-2021 годах средний объем закупок золота центробанками составлял 473 тонны в год, то в 2024 году этот показатель достиг рекордных 1045 тонн. Совокупный спрос на золото в прошлом году оказался самым высоким за последние 15 лет.

Фото: gold.org

Лидеры среди покупателей

Наибольшую активность на рынке золота в 2024 году проявили несколько центральных банков:

Нацбанк Польши (NBP) стал крупнейшим покупателем, пополнив свои резервы на 90 тонн. Банк заявил, что планирует довести долю золота в золотовалютных резервах страны до 20%. К концу 2024 года золотой запас Польши составил 448 тонн, что эквивалентно 17% от общих резервов.

Центральный банк Турции (CBRT) увеличил свой золотой запас на 75 тонн, укрепляя защиту от валютных рисков.

Резервный банк Индии (RBI) приобрел 73 тонны золота, что более чем вчетверо превышает его закупки в 2023 году (16 тонн). Общий объем золотого запаса Индии достиг 876 тонн, составляя 11% от общего объема резервов.

Примечательно, что RBI стал одним из двух центробанков мира (наряду с Центральным банком Нигерии), репатриировавших часть своих золотых запасов в 2024 году. Это свидетельствует о возрастающем желании некоторых стран хранить золото внутри страны.

Казахстан также наращивает золотой запас

По данным НБРК, чистые золотовалютные резервы в январе 2025 года выросли до 45 млрд долларов, что на 1,4 млрд больше, чем в декабре 2024 года. Основной вклад в этот рост внесло монетарное золото, объем которого увеличился на 8,36% за месяц – до 25,8 млрд долларов. Согласно отчету WGC, только в январе 2025 года Казахстан купил 4 тонны золота, уступив по темпам лишь Узбекистану (8 тонн) и Китаю (5 тонн).

Сколько добывается золота в мире и куда оно уходит?

Вообще же, сегодня наблюдался невероятно повышенный спрос на золото, обусловленный геополитической напряженностью и экономическими опасениями. Вот несколько цифр, предоставленных WGC (в тоннах).

Добыча полезных ископаемых:

Рост добычи золота в 2024 году на 17,1 тонны (3661,2 – 3644,1).

Рост добычи в IV квартале 2024 года на 5,61 тонны (959,21 – 953,6).

Переработанное золото:

Рост объема переработанного золота в 2024 году на 135,6 тонны (1370 – 1234,4).

Рост в IV квартале 2024 года на 28.8 тонны (387.6 – 358.8).

Общий объем поставок: увеличился на 28,6 тонны (4974,5 – 4945,9).

Спрос на золото

Ювелирные изделия: снижение спроса на ювелирные изделия в 2024 году на 187,5 тонны (2003,5 – 2191).

Стоматология: снижение спроса на золото в стоматологии на 0,5 тонны (8,9 – 9,4).

Технологии: рост спроса в технологическом секторе на 20,9 тонны (326,1 – 305,2). Рост спроса в секторе электроники на 21,9 тонны (270.6 – 248,7).

Инвестиции: рост инвестиционного спроса на золото в 2024 году на 234 тонны (1179,5 – 945,5).

ETF и аналогичные продукты: рост инвестиций в ETF фонды на 237,4 тонны (-6.8 – -244,2).

В конце отметим, что ровно год назад официальная цена 1 грамма золота в Казахстане составляла 30 608,53 тенге. 7 марта 2025 года 1 грамм золота по курсу Нацбанка РК стоит 46 267,28 тенге. Инвесторам есть о чем подумать.