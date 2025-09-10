Выяснились причины обновления исторического максимума цены на золото

На днях цена на золото достигла своего исторического максимума и превысила 3600 долларов за унцию. Эксперт Пермского Политеха (Россия) Юлия Стародумова объяснила, какие ключевые факторы привели к этому положению, сообщает Zakon.kz.

По данным Naked Science, рост цен делает золото привлекательным активом для сохранения капитала, несмотря на связанные с этим риски. Отсутствие дополнительной налоговой нагрузки позволяет инвесторам приобретать драгметаллы по более низкой цене, увеличивая доходность вложений.

Ученая говорит, что таким образом, данный механизм создает прозрачные и равные условия для всех участников рынка, обеспечивая защиту долгосрочных сбережений граждан.

Важными факторами, которые влияют на цену золота, остаются повышение внутренней процентной ставки и рост инфляции, которая оказывает значительное влияние на рынок драгоценных металлов. При высокой инфляции или рисках девальвации того же рубля спрос на них, как защитный актив, закономерно увеличивается.

Также высокие цены на золото оказывают, как позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, рост стоимости способствует укреплению золотовалютных резервов страны, повышая финансовую устойчивость государства. Одновременно стимулируется развитие добывающей отрасли: увеличиваются объемы инвестиций, растет добыча и создаются новые рабочие места.

Бюджетная система также получает дополнительные доходы через увеличение налоговых поступлений от предприятий сектора. С другой стороны, высокая стоимость золота приводит к удорожанию сырья для перерабатывающих отраслей промышленности, таких как электроника, ювелирное производство и приборостроение.

Это создает инфляционное давление и может привести к росту цен на готовую продукцию для конечных потребителей, что негативно сказывается на покупательной способности населения, уточняет ученая Пермского Политеха.

Эксперт советует смотреть на драгоценные металлы не как на способ быстро разбогатеть, а как на надежный "финансовый щит" для своих накоплений.

Ранее стало известно, что цена на золото в Казахстане растет сильнее, чем в мире в целом.