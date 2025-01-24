Как компенсируют повышение тарифов для малоимущих казахстанцев

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на брифинге в правительстве 24 января 2025 года рассказал, что для поддержки социально уязвимых граждан при повышении тарифов предусмотрены меры государственной помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что первая мера – это жилищная помощь.

"Она оказывается гражданам, чьи расходы на коммунальные услуги превышают предельно допустимую долю от их дохода. Размер предельно допустимой доли (расходов. – Прим. ред.) варьируется и составляет не более 10%. Данный вид помощи предоставляется независимо от социального статуса за счет средств местных бюджетов при условии наличия одной единицы жилья", – сказал Олжас Анафин.

По его словам, подать заявление на оказание жилищной помощи можно через портал электронного правительства eGov.kz или в центрах обслуживания населения.

"В 2024 году местными исполнительными органами жилищная помощь оказана 17,5 тыс. семьям, или 41,2 тыс. человек на общую сумму 592 млн тенге. В текущем году для выплаты жилищной помощи из местных бюджетов предусмотрено 1,5 млрд тенге для 41,9 тыс. получателей. Дополнительно на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива из местных бюджетов единовременно и ежемесячно предоставляются социальные выплаты отдельным категориям граждан", – заявил Олжас Анафин.

Вице-министр подчеркнул, что перечень категорий получателей, предельные размеры социальной помощи и сроки обращения за ней устанавливаются местными исполнительными органами и утверждаются решениями местных представительных органов.

"Данные выплаты предусмотрены не во всех регионах и в зависимости от возможностей местных бюджетов. В 2024 году на эти цели было направлено 5,3 млрд тенге для 181,2 тыс. получателей. По данным местных исполнительных органов, в 2025 году на выплату социальной помощи отдельным категориям граждан предусмотрено 2,6 млрд тенге для 193,7 тыс. получателей. При соответствии установленным критериям гражданин может одновременно получать жилищную помощь и социальную выплату", – дополнил Олжас Анафин.

По его словам, для малообеспеченных семей черта бедности с этого года определяется как 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

"Таким семьям оказывается адресная социальная помощь. При повышении тарифов рост цен повлияет на непродовольственную часть прожиточного минимума. Таким образом, увеличится черта бедности, которая влияет на размер социальной помощи. Министерство труда и социальной защиты населения готово к этим изменениям", – продолжил Олжас Анафин.

Вице-министр отметил, что всем казахстанцам, имеющим доходы ниже черты бедности, будет выплачиваться адресная социальная помощь.

"Если в 2024 году на выплату адресной социальной помощи израсходовано 39,5 млрд тенге для 413,7 тыс. человек, то в текущем году на эти цели предусмотрено 132,9 млрд тенге для 1 млн человек. Все меры будут направлены на то, чтобы наиболее уязвимая часть общества была защищена от повышения тарифов на коммунальные услуги", – подчеркнул Олжас Анафин.

11 декабря 2024 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин объяснил рост расходов на электроэнергию.