Финансы

Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 29 августа 2025 года, принял решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Монетарный регулятор заявил о сохранении базовой ставки.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Текущее решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции".Пресс-служба НБК

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 10 октября 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:00
Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов

Предыдущее решение по базовой ставке было озвучено 11 июля 2025 года. Тогда Нацбанк тоже принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
