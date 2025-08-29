Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 29 августа 2025 года, принял решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Монетарный регулятор заявил о сохранении базовой ставки.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Текущее решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции". Пресс-служба НБК

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 10 октября 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

Предыдущее решение по базовой ставке было озвучено 11 июля 2025 года. Тогда Нацбанк тоже принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.