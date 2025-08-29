Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 29 августа 2025 года, принял решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.
Монетарный регулятор заявил о сохранении базовой ставки.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Текущее решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции".Пресс-служба НБК
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 10 октября 2025 года в 12:00 по времени Астаны.
Материал по теме
Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов
Предыдущее решение по базовой ставке было озвучено 11 июля 2025 года. Тогда Нацбанк тоже принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript