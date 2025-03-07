Банки Казахстана будут возвращать 1,4 трлн тенге госпомощи
Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 7 марта 2025 года на пресс-конференции в Астане сообщил, что пять казахстанских банков будут возвращать государственную помощь в размере 1,4 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.
Как отметил Тимур Сулейменов, 1,4 трлн тенге государственной помощи выделяли по разным направлениям в разное время.
"С того времени банки усилили свои балансы, они существенную прибыль начинают получать. Поэтому, логически, наверное, госпомощь, которая была выдана, должна постепенно возвращаться. А там сроки были аж до 30-40-х годов. Эта ситуация неправильная, необходимо ее менять. С нашей стороны будут приниматься меры пробуждения и стимулирования банков к возврату помощи", – сказал Тимур Сулейменов.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев призвал банки кредитовать программы правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.
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