Банки Казахстана будут возвращать 1,4 трлн тенге госпомощи

Фото: Zakon.kz

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 7 марта 2025 года на пресс-конференции в Астане сообщил, что пять казахстанских банков будут возвращать государственную помощь в размере 1,4 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Тимур Сулейменов, 1,4 трлн тенге государственной помощи выделяли по разным направлениям в разное время. "С того времени банки усилили свои балансы, они существенную прибыль начинают получать. Поэтому, логически, наверное, госпомощь, которая была выдана, должна постепенно возвращаться. А там сроки были аж до 30-40-х годов. Эта ситуация неправильная, необходимо ее менять. С нашей стороны будут приниматься меры пробуждения и стимулирования банков к возврату помощи", – сказал Тимур Сулейменов. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев призвал банки кредитовать программы правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.

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