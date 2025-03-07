Глава Нацбанка прокомментировал паритет между тенге и рублем

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 7 марта 2025 года на пресс-конференции в Астане прокомментировал текущий курс тенге, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, почему тенге не укрепляется на фоне российского рубля, Тимур Сулейменов пояснил, что о пятикратном паритете между тенге и рублем можно говорить в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Тенге не укрепляется так же, как рубль, потому что у Казахстана и России разные экономики и финансовые системы.

"Все эти потрясения носят такой моментальный характер. Снятие санкций и так далее, открытие экономики России влияют в гораздо большей степени на РФ, нежели на экономику и финансовый сектор Казахстана. Поэтому рынки по рублю более оптимистичны, потому что все, что будет происходить, надеюсь, после разрядки этой ситуации будет в большей степени помогать экономике России", – сказал Тимур Сулейменов.

Он считает, что для Казахстана существенно ничего не изменится в контексте российско-американских переговоров. У Казахстана нет таких же факторов, которые могли бы сильно повлиять на тенге. Он движется в зависимости от состояния экономики Казахстана, а не от того, что происходит с рублем. Поэтому сравнивать их напрямую не совсем корректно.

"Для тенге какого-то суперположительного или отрицательного эффекта мы не предвидим. Поэтому вопрос доукрепился, недоукрепился, переукрепился, на мой взгляд, это не совсем правильная постановка вопроса. Он двигается, исходя из реалий экономики Казахстана, исходя из рыночных реалий Казахстана", – заключил глава Нацбанка.

Ранее сообщалось, что курс доллара сегодня составляет 495,95 тенге, а рубля – 5,54 тенге.