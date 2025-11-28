Сколько средств из госпомощи вернули банки в бюджет Казахстана

Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал, какие банки вернули деньги, выделенные в рамках государственной поддержки, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов привел данные на сегодняшний день.

"Вернул Halyk Bank – 250 млрд (тенге. – Прим. ред.) за последние год-два. Вернул полностью "РБК" – вчера мы сделку закрыли. 178 млрд вчера вернули, а в общей сложности – 230 млрд в этом году. "Нурбанк" – это небольшой банк и, соответственно, у него был небольшой объем госпомощи – вернул 4,5 млрд. Вернул Alatau City Bank – в прошлом году 100 млрд, в этом году – 50 млрд", – перечислил он.

По его данным, полностью вернул деньги, полученные из бюджета в виде госпомощи, "Банк ЦентрКредит" (BCC). Речь идет о 60 млрд тенге.

"Банки за последние пару лет вернули более 700 млрд госпомощи. Сейчас остается на балансе у "Нура" – в силу того, что она небольшая и у банка не такие большие обороты – он поэтапно вернет раньше срока. Они согласились, что постепенно, по мере возможности будут возвращать раньше срока. Остался объем у "Евразийского банка" и Alatau City Bank", – резюмировал глава Нацбанка.

7 марта 2025 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что банкам по разным направлениям в разное время выделили 1,4 трлн тенге государственной помощи.