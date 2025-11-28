#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Общество

Сколько средств из госпомощи вернули банки в бюджет Казахстана

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 14:38 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал, какие банки вернули деньги, выделенные в рамках государственной поддержки, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов привел данные на сегодняшний день.

"Вернул Halyk Bank – 250 млрд (тенге. – Прим. ред.) за последние год-два. Вернул полностью "РБК" – вчера мы сделку закрыли. 178 млрд вчера вернули, а в общей сложности – 230 млрд в этом году. "Нурбанк" – это небольшой банк и, соответственно, у него был небольшой объем госпомощи – вернул 4,5 млрд. Вернул Alatau City Bank – в прошлом году 100 млрд, в этом году – 50 млрд", – перечислил он.

По его данным, полностью вернул деньги, полученные из бюджета в виде госпомощи, "Банк ЦентрКредит" (BCC). Речь идет о 60 млрд тенге.

"Банки за последние пару лет вернули более 700 млрд госпомощи. Сейчас остается на балансе у "Нура" – в силу того, что она небольшая и у банка не такие большие обороты – он поэтапно вернет раньше срока. Они согласились, что постепенно, по мере возможности будут возвращать раньше срока. Остался объем у "Евразийского банка" и Alatau City Bank", – резюмировал глава Нацбанка.

7 марта 2025 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что банкам по разным направлениям в разное время выделили 1,4 трлн тенге государственной помощи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Стоит ли казахстанцам оформлять сейчас ипотеку, рассказал глава Нацбанка
15:28, Сегодня
Стоит ли казахстанцам оформлять сейчас ипотеку, рассказал глава Нацбанка
Нацбанк пересмотрел прогнозы инфляции в Казахстане
13:25, Сегодня
Нацбанк пересмотрел прогнозы инфляции в Казахстане
Рост цен на внутренние товары не исключает Нацбанк
13:51, Сегодня
Рост цен на внутренние товары не исключает Нацбанк
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: