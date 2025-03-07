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Финансы

Решение Нацбанка по базовой ставке – шаг для сдерживания инфляции

Решение Нацбанка по базовой ставке – шаг для сдерживания инфляции, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 16:48 Фото: Нацбанк РК
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка объявил о решении установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Эксперты финансового рынка согласились с этим решением.

Как объяснили в Нацбанке, это решение было принято на основе анализа актуальных данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.

Треть экспертов, опрошенных Ассоциацией финансистов, прогнозировали повышение базовой ставки. Такие ожидания связаны с ускорением роста цен в феврале, который составил 1,5% в месячном выражении и достиг 9,4% в годовом исчислении.

Основными факторами, повлиявшими на инфляцию, стали реформы в сфере жилищно-коммунальных услуг и горюче-смазочных материалов, высокие бюджетные расходы, увеличение заработных плат, а также сохранение повышенных инфляционных ожиданий.

Прогноз монетарного регулятора совпал с ожиданиями экспертов: специалисты предсказывают ускорение инфляции до 10,3% через год, в то время как Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 10-12%, в 2026 году – 9-11%, а в 2027 году она снизится до 5,5-7,5% благодаря сдерживающей денежно-кредитной политике и налоговой реформе.

"Текущее решение по базовой ставке принимается с целью избежать необходимости более высокого повышения базовой ставки в будущем. Решение будет способствовать возврату инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в среднесрочной перспективе. Достижение низкой инфляции обеспечит социально экономическую стабильность, устойчивость финансового сектора, а также станет основой для привлечения инвестиций, устойчивого и качественного роста экономики", – говорится в официальном сообщении Национального банка.

Смягчение денежно-кредитных условий на фоне сохраняющихся высоких темпов роста цен потребовало принятия активных и эффективных мер для предотвращения рисков формирования инфляционной спирали, объяснили решение в Нацбанке.


"Учитывая особенности отечественной экономики, смягчение денежно-кредитной политики может привести как минимум к удорожанию импортной продукции, что поспособствует разгону инфляции. Кроме того, снижение базовой ставки сделает тенговые активы менее привлекательными для иностранных экономических агентов, что может вызвать потенциальный отток капитала. Следовательно, регулятор в ближайшее время не сможет прийти к политике снижения процентных ставок в экономике", – считают аналитикии BCC Invest.
Фото Константин Вноровский
Константин Вноровский
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