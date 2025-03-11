Доллар по 480 тенге – реальность или иллюзия

Курс тенге к доллару продолжает вызывать горячие споры среди аналитиков и участников рынка. Возможен ли сценарий, при котором американская валюта действительно опустится до 480 тенге, или это лишь временный эффект? Подробности – в материале Zakon.kz.

Несмотря на то, что Нацбанк РК установил на 11 марта 2025 года курс доллара в 494,84 тенге, на бирже Форекс пара USD/KZT достигла паритета 490,39, а в обменниках Казахстана доллар продается по 491-492 тенге – падение за сутки составило более 6 тенге. В чем причины укрепления национальной валюты РК?

А доллар падает и падает…

"За последний месяц индекс доллара США (DXY) снизился с 108,52 до 103,76 пункта, что составляет уменьшение на 4,76 пункта, или примерно 4,4%", – объясняет финансист Арсен Темирбаев. Снижение DXY указывает на ослабление доллара США относительно корзины основных мировых валют (евро, швейцарский франк, канадский доллар, йена, фунт стерлингов, шведская крона).

"Ослабление доллара США может оказывать влияние на курс казахстанского тенге. При снижении DXY доллар теряет свою силу на мировом рынке, что может привести к укреплению других валют, включая тенге". Арсен Темирбаев

Фото: investing

Рубль укрепляется: что это значит для тенге?

Аналитик отмечает, что на внебиржевых торгах 10 марта курс российского рубля к доллару опустился ниже 89 рублей, что открывает возможность его дальнейшего укрепления до 87 рублей. Курс евро колеблется в пределах 95-96 рублей, а юань торгуется на уровне 12,1-12,2 рубля. Это свидетельствует о стабилизации российской валюты, чему способствует рост экономики РФ.

По данным Минэкономразвития, ВВП России в январе 2025 года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важным показателем остается потребительский спрос, который демонстрирует позитивную динамику: розничные продажи выросли на 5,4%, а сфера общественного питания – на 9,4%.

Фото: investing

Факторы, влияющие на курс тенге

Казахстанская экономика тесно связана с российской, что делает курс тенге уязвимым к изменениям в экономической ситуации РФ. Однако курс тенге к доллару формируется под влиянием не только этого, но и нескольких других ключевых факторов, утверждает эксперт.

Нефтяные котировки. Цена на нефть продолжает оставаться важным ориентиром для курса тенге. На 10 марта стоимость Brent колеблется на уровне 70 за баррель, что поддерживает сырьевые экономики, включая Казахстан.

Геополитическая обстановка. Внешнеполитические события, включая санкционное давление и международные переговоры, оказывают влияние на все валюты региона.

"В ближайшее время начнется встреча между представителями США и Украины на уровне советников глав государств. Основной темой переговоров станет обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. Положительные результаты этих дискуссий могут способствовать росту стоимости финансовых активов развивающихся стран, включая укрепление тенге". Арсен Темирбаев

Монетарная политика Нацбанка РК. В последнее время регулятор проводит сдержанную политику, направленную на контроль инфляции и стабильность национальной валюты. Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает, что неожиданное повышение ставки Нацбанком Казахстана стало неожиданностью для рынка. Одновременно были ужесточены требования к минимальным резервам банков, что усилило эффект монетарного ужесточения.

"Эти меры привели к резкому укреплению тенге: курс снизился, привлекая дополнительные потоки NDF. Ожидается, что тенденция к укреплению тенге сохранится". Эльдар Шамсутдинов

Прогноз на ближайшее будущее

Аналитики полагают, что индекс доллара продолжит падение, связанное с шоками после введения торговых пошлин администрацией США; кроме этого, пара USD/RUB удержится в диапазоне 88-89 рублей; нефть не опустится ниже 70 долларов за баррель. Если эта тенденция сохранится, курс тенге к доллару может стабилизироваться в диапазоне 470-480 тенге за доллар.

Ранее мы сообщали, что, по прогнозам Нацбанка РК, курс доллара в 2025 году составит 486,9 тенге.