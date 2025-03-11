Казахстан увеличил экспорт зерна на 53%: перспективы и новые маршруты

За последние шесть месяцев Казахстан значительно увеличил экспорт зерна, что стало возможным благодаря рекордному урожаю, расширению экспортных маршрутов и улучшению логистики, сообщает Zakon.kz.

Только в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года АО НК "КТЖ" перевезло 7,4 млн тонн зерна, из которых 1,6 млн тонн направлено на внутренний рынок, а 5,8 млн тонн ушло на экспорт, - впечатляющий результат.

Основные направления экспорта

Сегодня Казахстан активно экспортирует зерно в несколько стран, среди которых лидируют:

Узбекистан — 2,2 млн тонн (+34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

Таджикистан — 857 тыс. тонн (+49%);

Иран — 700 тыс. тонн (+1800%);

Азербайджан — 363 тыс. тонн (+900%);

Афганистан — 248 тыс. тонн (+36%).

Помимо зерна, было перевезено 466 тыс. тонн муки, из которых 314 тыс. тонн экспортировано, что подтверждает высокий спрос на казахстанскую продукцию.

Новые экспортные маршруты

Еще немного цифр, говорящих об успехах отечественного растениеводства. С начала 2025 года Акмолинское отделение грузовых перевозок внедрило пять новых экспортных маршрутов для зерна. В результате в январе было отправлено 1 228 контейнеров, из которых 20 составили организованные маршруты. Основное внимание уделено направлениям в Центральную Азию, Китай и порт Актау.

В январе 2025 года региональное отделение железной дороги перевезло 696,7 тыс. тонн грузов, в том числе:

512,8 тыс. тонн зерна (7 478 вагонов);

418,6 тыс. тонн отправлено на экспорт;

94,1 тыс. тонн перевезено по территории Казахстана.

За весь сезон (с сентября 2024 по 16 февраля 2025 года) транспортировано 6,7 млн тонн зерна, из которых:

1,4 млн тонн реализовано на внутреннем рынке;

5,3 млн тонн отправлено на экспорт (+48,3% к аналогичному периоду прошлого года).

Рекорды и перспективы

Казахстан собрал рекордные 26 млн тонн зерна в 2024 году, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Это открывает широкие перспективы для дальнейшего роста экспорта и развития аграрного сектора. Валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур (в весе после доработки) увеличился по сравнению с 2023 годом на 47,4% и составил 25 204,8 тыс. тонн, масличных культур – соответственно на 52,8% и 3 337,6 тыс. тонн.

Фото: stat.gov.kz

Прогнозы на будущее

С учетом текущих тенденций и улучшения транспортной инфраструктуры Казахстан может увеличить экспорт до 12 млн тонн в ближайшие годы.

Основными импортерами казахстанской муки остаются страны Центральной Азии, Китай и Афганистан. За январь и первую половину февраля 2025 года было перевезено 352 тыс. тонн муки, из которых на экспорт направлено 238 тыс. тонн (+9,6%).

Как сообщал ранее вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы, урожайность в 2024 году составила 14,8 центнера с гектара, что позволило расширить поставки в страны Центральной Азии и Ближнего Востока и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке зерна.

Динамика мировых цен на зерновые

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в феврале 2025 года среднее значение Индекса цен на зерновые составило 112,6 пункта, что на 0,8 пункта (0,7%) выше январского показателя, но на 1,2 пункта (1,1%) ниже уровня февраля 2024 года.

Рост экспортных цен на пшеницу объясняется сокращением предложения на внутреннем рынке России, что привело к ограничению объемов экспорта и переходу к другим поставщикам. Также росту мировых цен способствовала обеспокоенность относительно неблагоприятных погодных условий в некоторых регионах Европы, России и США.

Кроме того, в феврале продолжился рост мировых цен на кукурузу, обусловленный сезонной ограниченностью предложения в Бразилии, ухудшением состояния культур в Аргентине и высоким экспортным спросом на кукурузу из США. Повышение цен также зафиксировано на ячмень и сорго, в то время как индекс цен на рис, напротив, снизился на 6,8% из-за увеличенного объема экспортного предложения и снижения импортного спроса.