Казахстан увеличил производство и экспорт мяса

Мясоперерабатывающая отрасль Казахстана демонстрирует положительную динамику развития. Устойчивый рост сохраняется и в 2025 году, в том числе, в два раза увеличился и экспорт, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в стране действуют 213 мясоперерабатывающих предприятий.

По данным Минсельхоза, производство свежего и охлажденного мяса увеличилось на 5% – с 79,9 тыс. тонн до 83,8 тыс. тонн. Выпуск колбасных изделий вырос на 5,2% – с 68,4 тыс. тонн до 71,9 тыс. тонн, мясных консервов – на 4,9% – с 5,9 тыс. тонн до 6,2 тыс. тонн.

"Устойчивый рост сохраняется и в 2025 году. За первые три месяца объем производства мяса всех видов увеличился на 2,8%, субпродуктов – на 20%, колбасных изделий – на 12,6%, мясных консервов – на 34,6%.Значительный рост показал экспорт мясной продукции. За первые два месяца 2025 года экспорт говядины и баранины увеличился в два раза, экспорт колбасных изделий – на 2,7%, мясных консервов – в 3,6 раза", – рассказали в министерстве.

Основные направления поставок:

в Узбекистан – 20,7 тыс. тонн говядины и 13,9 тыс. тонн баранины;

в ОАЭ – 1,2 тыс. тонн баранины;

в Иран – 1,2 тыс. тонн баранины.

В министерстве напомнили о мерах господдержки, которые предусмотрены для поддержки отрасли, включая возмещение до 25% затрат перерабатывающих предприятий при инвестициях в модернизацию и строительство новых производств, субсидирование ставок по кредитам на оборотные и основные средства.

Ранее в Минсельхозе сообщили о том, что более миллиона гектаров земли в Казахстане отдадут под новые культуры, а также рассказали, что планируют посеять.