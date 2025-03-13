Где в Казахстане стало жить дороже: изменение цен на недвижимость в разных городах страны

Что происходит с ценами на первичном и вторичном рынке недвижимости в городах Казахстана, в материале Zakon.kz.

В феврале средние цены на жилье незначительно выросли как на первичном, так и на вторичном рынке. Так, по сравнению с январем средняя цена на продажи нового жилья по РК прибавила 1,01%, увеличившись до 505 075 тенге за квадратный метр. На рынке перепродажи жилья рост составил 0,92%, до 531 676 тенге.

В годовом выражении разница более существенная – жилье на первичном рынке подорожало на 3,4%, или на 16 504 тенге, по сравнению с февралем 2024 года, на вторичном на 5,9% (29 818 тенге).

Фото: Zakon.kz

Цены на недвижимость по городам

В разрезе городов Казахстана наибольший месячный рост на первичное жилье произошел в Жезказгане – + 5,3%, до 397 692 тенге, и Шымкенте – + 5,04%, до 485 493 тенге. При этом в большинстве городов средние цены на продажу новых квартир в феврале не изменились и остались на уровне января. Среди них: Актау, Актобе, Караганда, Конаев, Костанай, Кызылорда, Уральск, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Семей и Туркестан.

Фото: Zakon.kz

Однако по сравнению с февралем 2024 года в отдельных городах первичная недвижимость заметно подорожала. Так, в Семее средняя цена на продажи нового жилья увеличилась на 23,5%, в Атырау – на 22,5%, в Павлодаре – +16,3% и в Кокшетау – +14,9%.

А в отдельных регионах цены за квадратный метр жилья на первичном рынке, наоборот, стали ниже. Наиболее существенное снижение в Туркестане – на 3,4% по сравнению с февралем прошлого года, в Уральске удешевление на 0,5% и в Петропавловске на 0,4%.

Изменения на вторичном рынке

Цены на рынке перепродажи жилья в феврале менялись разнонаправленно. К примеру, в Шымкенте "вторичка" за месяц подешевела почти на 4%, до 424 092 тенге за квадратный метр. Незначительное снижение цены отмечается также и в Конаеве – на 0,3%, до 450 666 тенге.

Наибольшее месячное удорожание на рынке перепродажи квартир произошло в Талдыкоргане +2,3%, до 372 738 тенге, в Алматы +2,4%, до 611 821 тенге, и Павлодаре – +1,8% за месяц, до 396 495 тенге. В некоторых городах изменения оказались практически незаметными, а в Актобе, Караганде и Туркестане цены сохранились на уровне января 2025 года.

По сравнению с февралем 2024 года цены на вторичное жилье снизились в Усть-Каменогорске на 3,03%, в Шымкенте – 1,6%, и Караганде – 1,3%. Во всех остальных городах квартиры стали дороже.

В годовом выражении больше всего выросла цена за квадратный метр жилья в Атырау – на 18,6%, до 482 711 тенге. Также существенно подорожали квартиры в Конаеве – на 14,3% за год, до 450 666 за квадратный метр. Более чем на 10% выросли цены на вторичное жилье в Кокшетау, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане и Туркестане.

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