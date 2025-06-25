Почему казахстанцы тратят больше, чем зарабатывают – исследование

В Казахстане наблюдается устойчивый рост потребительского кредитования, что, по мнению аналитиков, становится значимым фактором, влияющим на инфляционные процессы в стране, сообщает Zakon.kz.

Брать кредиты, тратить сбережения, только не экономить

Согласно данным, представленным AERC в своем монетарном обзоре (июнь 2025 года), объем кредитов, выданных населению с 2017 года, демонстрирует опережающий рост по сравнению с экономикой страны. Это наглядно видно на графике, где реальный темп прироста кредитов БВУ населению устойчиво опережает темпы реального роста ВВП с 2017 года, за исключением небольшого снижения в 2020 году (пандемия COVID-19).

Фото: Zakon.kz

Кроме того, существенно увеличивается доля кредитов, выданных населению, в общем портфеле кредитов банков второго уровня. По состоянию на 1 мая 2025 года кредиты населению составляют 54% от общей суммы, тогда как на кредиты бизнесу приходится 46%, что следует из круговой диаграммы. Это указывает на структурный сдвиг в кредитном рынке, где население становится все более значимым заемщиком.

Общий объем кредитов экономике в расширенном определении на 1 мая 2025 года достиг 43,7 трлн тенге, увеличившись в номинальном выражении на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 85,6% всех кредитов приходится на банковский сектор. Микрофинансовые организации выдали 6,7% кредитов (небольшое снижение по сравнению с 7% на 1 мая 2024 года).

Подавляющее большинство кредитов (91%) выдано в национальной валюте – 39,6 трлн тенге, в то время как кредиты в иностранной валюте составили 4,1 трлн тенге (9%).

Фото: Zakon.kz

Аналитики AERC отмечают, что с 2016 года расходы домашних хозяйств в Казахстане стабильно превышают доходы. В 2023 году разница составила 14%.

Эксперты полагают, что данная тенденция приводит к тому, что для поддержания текущего уровня потребления населению приходится активно использовать кредитные средства, продавать активы или расходовать сбережения.

Таким образом, устойчивый потребительский спрос, подкрепляемый кредитами, продолжает оказывать проинфляционное давление.

Прогнозы AERC, помимо этого, указывают на дальнейший рост инфляции: ожидается, что месячная инфляция в июне-августе стабилизируется на уровне майского показателя в 0,9% (месяц к месяцу). Однако годовая инфляция из-за эффекта низкой базы прошлого года продолжит расти и уже в августе может достигнуть 12,46%.

А что говорит Нацбанк?

Обеспокоенность ситуацией с ростом кредитования населения разделяет и финансовый регулятор страны. Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства еще в начале 2025 года констатировал, что рост кредитования населения составил 24,4%, а потребительских кредитов – 33,5%.

В ответ на эту тенденцию в рамках совместной инициативы финансовых регуляторов, правительства и парламента был принят ряд законодательных мер.

"Введен запрет на выдачу кредитов при наличии просрочки. Введен двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам. Установлена максимальная сумма потребзаймов. Введен новый норматив, ограничивающий долг заемщика". Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка подчеркнул, что темпы потребительского кредитования остаются высокими и крайне важно не допустить "перегрева" на рынке и чрезмерной закредитованности населения.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка дали несколько советов казахстанцам, желающим оформить кредит.