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Финансы

Курс доллара снова вырос на торгах 19 марта

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 500,32 тенге, поднявшись на 3,79 тенге.

Средневзвешенный курс рубля понизился до 6,04 тенге (-0,06).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах повысился до 68,84 тенге (+0,21).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,3-504,1 тенге, евро – по 547-552 тенге, рубли – по 5,85-6,03 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,43%, до 70,26 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,43%, до 66,46 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в  496,41 тенге, евро – 542,77 тенге, рубля – 6,05 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 19 марта, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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