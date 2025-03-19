Курс доллара снова вырос на торгах 19 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 500,32 тенге, поднявшись на 3,79 тенге.
Средневзвешенный курс рубля понизился до 6,04 тенге (-0,06).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах повысился до 68,84 тенге (+0,21).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,3-504,1 тенге, евро – по 547-552 тенге, рубли – по 5,85-6,03 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,43%, до 70,26 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,43%, до 66,46 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 496,41 тенге, евро – 542,77 тенге, рубля – 6,05 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 19 марта, можно здесь.