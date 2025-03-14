Почти на 10 тенге вырос курс доллара на торгах 14 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,15 тенге, поднявшись сразу на 9,56 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,45 тенге (+1,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,5-505,5 тенге, евро – по 542-545 тенге, рубли – по 5,71-5,85 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 14 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,97%, до 70,56 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 1,08%, до 67,27 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 495,28 тенге, евро – 538,32 тенге, рубля – 5,77 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 14 марта, можно здесь.