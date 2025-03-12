Курс доллара немного вырос на торгах 12 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,15 тенге, поднявшись на 0,71 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 67,56 тенге (+0,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,9-492,5 тенге, евро – по 529,5-535,5 тенге, рубли – по 5,59-5,73 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 12 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,58%, до 69,96 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,65%, до 66,68 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,53 тенге, евро – 531,91 тенге, рубля – 5,68 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 12 марта, можно здесь.