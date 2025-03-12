Курс доллара немного вырос на торгах 12 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,15 тенге, поднявшись на 0,71 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 67,56 тенге (+0,13).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,9-492,5 тенге, евро – по 529,5-535,5 тенге, рубли – по 5,59-5,73 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 12 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,58%, до 69,96 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,65%, до 66,68 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,53 тенге, евро – 531,91 тенге, рубля – 5,68 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 12 марта, можно здесь.