Курсы валют на праздничные дни: с 21 по 25 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 марта 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,80 тенге, поднявшись на 0,43 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 547,58 тенге (+0,19).

Средневзвешенный курс российского рубля снизился на 1,49 и составил 5,95 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах повысился до 69,57 тенге (0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,56-502,29 тенге, евро – по 544,65-550,54 тенге, рубли – по 5,79-5,96 тенге.

Утром 20 марта Национальный банк установил курс доллара в 500,32 тенге, евро – в 545,3 тенге, рубля – в 6 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 марта, можно здесь.