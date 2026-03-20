#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.32
553.37
5.63
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 21-25 марта

разная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 17:10 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 марта 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,88 тенге, снизившись на 0,07 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 556,79 тенге (+3,86).

Курс российского рубля подрос до 5,71 тенге (+0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,03 тенге (+0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,3-482,7 тенге, евро – по 555,1-561,3 тенге, рубли – по 5,70-5,91.

Утром 20 марта Национальный банк установил курс доллара в 482,32 тенге, евро – 553,37 тенге, рубля – 5,63 тенге.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
