Рубль снова дорожает к тенге: курс вернулся к уровням сентября

За последний месяц рубль укрепился к тенге и вернулся к уровням середины сентября 2025 года. Если в марте курс опускался до 5,57 тенге, то сейчас на KASE рубль торгуется уже около 6,28 тенге, сообщает Zakon.kz.

Почему растет рубль?

С 8 мая по 4 июня Минфин России начал покупку иностранной валюты и золота на 110,3 млрд рублей (около 692,7 млрд тенге). Ежедневный объем операций составит 5,8 млрд рублей (примерно 36,4 млрд тенге).

Российская экономика живет по правилу: если нефть дорогая (выше 59 долларов), "лишние" деньги от ее продажи нельзя просто тратить – иначе это разгонит инфляцию и сделает рубль слишком дорогим, что ударит по местным производителям. Поэтому на эти "излишки" государство (Минфин РФ) покупает иностранную валюту и золото, откладывая их в резерв (Фонд национального благосостояния) на "черный день".

Обычно такие действия работают против рубля. Когда государство начинает активно покупать валюту, спрос на нее растет, а рубль должен слабеть. Но сейчас рынок реагирует иначе.

Главная причина – дорогая нефть и рост экспортной выручки. Нефть Brent держится стабильно выше 100 долларов за баррель, а нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле выросли на 38,7% по сравнению с мартом.

Фактически поток экспортной валюты оказался настолько большим, что рынок почти не заметил покупки Минфина, отмечает финансовый аналитик Наталья Ващелюк.

"Майская оценка объема покупок валюты Минфином и Банком России оказалась значительно меньше, чем ожидал консенсус. В результате рубль укрепился во второй половине прошедшей недели". Наталья Ващелюк

С начала мая рубль укрепился сразу к нескольким основным валютам. Курс доллара за это время снизился примерно с 75,34 до 74,29 рубля, а курс юаня – с 11,02 до 10,93 рубля. Таким образом, российская валюта прибавила около 1,4% к доллару и около 0,8% к юаню всего за несколько дней.

Почему укрепление рубля чувствует Казахстан

Для Казахстана курс рубля давно стал не просто внешним валютным индикатором.

По данным Нацбанка РК, во взаиморасчетах обрабатывающей промышленности рубль используют 64% предприятий. В торговле этот показатель составляет 54,8%, в горнодобывающей промышленности – 42%, в транспорте и складировании – 38,3%, в сельском хозяйстве – 38,9%.

Это означает, что укрепление рубля напрямую влияет на импортные цены, себестоимость товаров и расчеты бизнеса внутри Казахстана.

Чем дороже становится рубль, тем выше могут становиться расходы казахстанских компаний, закупающих товары, сырье и оборудование в России.

Почему рубль может снова начать слабеть

Несмотря на текущее укрепление, аналитики не считают ситуацию полностью устойчивой.

Наталья Ващелюк отмечает, что низкие объемы майских покупок валюты могут объясняться техническими особенностями расчетов. Не исключено, что уже в июне Минфин России пересмотрит оценки, а объем операций вырастет.

Кроме того, на курс рубля продолжают влиять импорт, движение капитала, спрос на валюту и политика Центробанка России. Аналитик Владимир Чернов считает, что нынешний курс рубля прежде всего поддерживается дорогой нефтью и высокой экспортной выручкой.

"Пока этот поток сохраняется, резкого ослабления рубля ждать сложно". Владимир Чернов

В то же время эксперт Дмитрий Бабин считает, что в дальнейшем рубль может перейти к умеренному ослаблению. Среди факторов риска он называет постепенное восстановление импорта и возможное смягчение денежно-кредитной политики в России.

"Столь небольшой спрос министерства на валюту свидетельствует о слишком слабом увеличении нефтегазовых доходов, несмотря на значительное подорожание нефти весной. Это в более долгосрочной перспективе будет способствовать снижению курса рубля". Дмитрий Бабин

Одним словом, укрепление рубля показывает, насколько российская валюта сейчас зависит от нефтяного рынка. Пока экспортная выручка остается высокой, даже покупки валюты со стороны государства не могут развернуть курс. Для Казахстана это означает сохранение относительно сильного рубля в расчетах с российскими партнерами и торговле в ближайшей перспективе.

