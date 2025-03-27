Что даст создание собственного кредитного рейтингового агентства в Казахстане
Адил Мамажанов отметил, что агентство разработало проект закона "О кредитных рейтинговых агентствах", регулирующий их деятельность.
"Принятие данного законопроекта приведет к целому ряду положительных изменений. В частности, первое – это создание конкурентоспособного казахстанского рейтингового агентства, которое сможет работать на равных с международными рейтинговыми агентствами. Второе – это повышение доступности рейтинговых услуг для казахстанских компаний, включая малый и средний бизнес. Это дальнейшее развитие рынка корпоративных облигаций и секретизированных активов, что позволит бизнесу привлекать финансирование на более выгодных условиях. Обеспечение защиты неквалифицированных инвесторов, что укрепит доверие к финансовому рынку и рынку ценных бумаг", – отметил спикер.
Еще один эффект – снижение зависимости от международных рейтинговых агентств, что повысит автономию национально-финансовой системы.
"Реализация данного законопроекта станет важным шагом в дальнейшем развитии финансового рынка Казахстана. Он позволит сформировать прозрачный и эффективный рынок кредитных рейтинговых услуг, отвечающий международным стандартам и потребностям национальной экономики", – добавил он.
Директор Департамента рынка ценных бумаг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Айдын Даулетбак сообщил, что на сегодня законопроект находится на стадии общественных обсуждений.
"При необходимости документ будет дополнен полученными комментариями и замечаниями. Планируется, что законопроект поступит в Парламент в этом году", – указал он.
Адил Мамажанов в свою очередь добавил, что "создание локального рейтингового агентства предусматривается при участии финансовых институтов – фондовой биржи, кредитных бюро. При этом законопроект предусматривает, что одним из участников локального рейтингового агентства может быть в том числе и один из госорганов.
"Предварительные расчеты предполагают, что от тех цен, которые сегодня предлагают на нашем рынке международные рейтинговые агентства, цены снизятся в два-три раза. Проиллюстрировать это можно цифрами из России, в которой сформирован и довольно развит рынок рейтинговых услуг. По итогам 2023 года средняя цена рейтинга там составила около 17,5 тыс. долларов, что в три раза ниже, чем цены на услуги международных рейтинговых агентств. Мы ожидаем каких-то сопоставимых результатов и здесь, в Казахстане", – считает он.
Он же рассказал, станет ли обязательным наличие казахстанского рейтинга для компаний, торгующихся на KASE.
"Законопроект не предполагает такого требования. Но мы видим, что в других странах регуляторы по-разному подходят к тому, как используются рейтинги. Например, в Южной Корее рейтинг обязателен при выпуске облигаций, а в других странах такого требования нет. В некоторых юрисдикциях это зависит от категории инвесторов – квалифицированных или неквалифицированных. На текущем этапе мы не вводим таких обязательств, но в будущем этот вопрос будет обсуждаться с участием игроков рынка", – резюмировал спикер.
5 февраля 2025 года сообщалось, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект закона "О кредитных рейтинговых агентствах". Документ направлен на дальнейшее развитие рынка капитала и его инфраструктуры.