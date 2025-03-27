Что даст создание собственного кредитного рейтингового агентства в Казахстане

Заместитель директора Департамента рынка ценных бумаг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Адил Мамажанов в СЦК 27 марта 2025 года озвучил основные новеллы проекта закона "О кредитных рейтинговых агентствах", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Адил Мамажанов отметил, что агентство разработало проект закона "О кредитных рейтинговых агентствах", регулирующий их деятельность.

"Принятие данного законопроекта приведет к целому ряду положительных изменений. В частности, первое – это создание конкурентоспособного казахстанского рейтингового агентства, которое сможет работать на равных с международными рейтинговыми агентствами. Второе – это повышение доступности рейтинговых услуг для казахстанских компаний, включая малый и средний бизнес. Это дальнейшее развитие рынка корпоративных облигаций и секретизированных активов, что позволит бизнесу привлекать финансирование на более выгодных условиях. Обеспечение защиты неквалифицированных инвесторов, что укрепит доверие к финансовому рынку и рынку ценных бумаг", – отметил спикер.

Еще один эффект – снижение зависимости от международных рейтинговых агентств, что повысит автономию национально-финансовой системы.

"Реализация данного законопроекта станет важным шагом в дальнейшем развитии финансового рынка Казахстана. Он позволит сформировать прозрачный и эффективный рынок кредитных рейтинговых услуг, отвечающий международным стандартам и потребностям национальной экономики", – добавил он.

Директор Департамента рынка ценных бумаг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Айдын Даулетбак сообщил, что на сегодня законопроект находится на стадии общественных обсуждений.

"При необходимости документ будет дополнен полученными комментариями и замечаниями. Планируется, что законопроект поступит в Парламент в этом году", – указал он.

Адил Мамажанов в свою очередь добавил, что "создание локального рейтингового агентства предусматривается при участии финансовых институтов – фондовой биржи, кредитных бюро. При этом законопроект предусматривает, что одним из участников локального рейтингового агентства может быть в том числе и один из госорганов.

"Предварительные расчеты предполагают, что от тех цен, которые сегодня предлагают на нашем рынке международные рейтинговые агентства, цены снизятся в два-три раза. Проиллюстрировать это можно цифрами из России, в которой сформирован и довольно развит рынок рейтинговых услуг. По итогам 2023 года средняя цена рейтинга там составила около 17,5 тыс. долларов, что в три раза ниже, чем цены на услуги международных рейтинговых агентств. Мы ожидаем каких-то сопоставимых результатов и здесь, в Казахстане", – считает он.

Он же рассказал, станет ли обязательным наличие казахстанского рейтинга для компаний, торгующихся на KASE.

"Законопроект не предполагает такого требования. Но мы видим, что в других странах регуляторы по-разному подходят к тому, как используются рейтинги. Например, в Южной Корее рейтинг обязателен при выпуске облигаций, а в других странах такого требования нет. В некоторых юрисдикциях это зависит от категории инвесторов – квалифицированных или неквалифицированных. На текущем этапе мы не вводим таких обязательств, но в будущем этот вопрос будет обсуждаться с участием игроков рынка", – резюмировал спикер.

5 февраля 2025 года сообщалось, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект закона "О кредитных рейтинговых агентствах". Документ направлен на дальнейшее развитие рынка капитала и его инфраструктуры.