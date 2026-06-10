Выдача автокредитов в Казахстане обвалилась на 26%
Слабое место среди всех займов
По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в апреле 2026 года выдача автокредитов сократилась на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как отмечает регулятор, более существенный спад зафиксирован именно в сегменте автокредитования. Основной причиной стали меры по снижению уровня дефолтов по новым выдачам в отдельных банках.
В целом за апрель населению Казахстана было выдано новых займов на сумму 1,578 трлн тенге, что на 5,4% меньше по сравнению с апрелем 2025 года.
На потребительские цели казахстанцы получили кредиты на 1,290 трлн тенге, что на 7,7% меньше прошлогоднего показателя. В сегменте беззалогового потребительского кредитования снижение составило 4,3% – до 1,065 трлн тенге.
При этом ипотечное кредитование, наоборот, показало рост. За апрель банки выдали ипотечных займов на сумму 221 млрд тенге, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В АРРФР связывают это с увеличением объема кредитов по государственным программам на 13,8%.
Банки стали осторожнее выбирать заемщиков
Как сообщает АРРФР, финансовые организации начали пересматривать скоринговые модели и усиливать требования к клиентам.
Фактически банки делают ставку на более качественный отбор заемщиков, пытаясь снизить риск просроченной задолженности в будущем. В результате часть потенциальных клиентов сталкивается с более жесткими условиями одобрения кредитов.
На этом фоне растет и стоимость заимствований. Если в марте средневзвешенная ставка по кредитам населению составляла 20,9%, то в апреле она увеличилась до 21,2%. По потребительским займам ставка выросла с 22,1% до 23,0%.
Почему власти усиливают контроль за кредитами
Снижение выдачи автокредитов вписывается в более широкий курс финансовых властей на борьбу с чрезмерной закредитованностью населения.
Согласно расчетам Нацбанка, с начала 2022 года объем кредитов населению вырос с 10 трлн до более чем 25 трлн тенге. Основную часть этой суммы составляют потребительские займы.
На фоне быстрого роста задолженности Нацбанк и АРРФР в последние годы постепенно ужесточают правила кредитования. Главная цель – ограничить выдачу займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой и сократить практику оформления кредитов без подтвержденных доходов.
Сегодня председатель Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах мажилиса напомнил, что регулятор уже ограничил сроки потребительских кредитов и изменил налоговые стимулы для банков.
По его словам, кредиты населению теперь облагаются корпоративным подоходным налогом по ставке 25%, тогда как для кредитования бизнеса сохраняется ставка 20%.
"Ряд этих мер уже показывают свою эффективность. Потребительские кредиты у нас замедлили свой 20%-ный рост. А кредиты бизнесу продолжают расти на уровне 18%", – отметил глава Нацбанка.
С июля требования станут еще жестче
Ужесточение политики может продолжиться уже в ближайшее время.
С 1 июля 2026 года банки будут обязаны учитывать не только коэффициент долговой нагрузки заемщика, но и коэффициент долга к доходу. При этом для расчетов будут использоваться официально подтвержденные доходы клиентов.
Ожидается, что новые требования еще сильнее ограничат доступ к кредитам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и помогут снизить риски роста проблемной задолженности в банковской системе.
Более подробно о новых правилах кредитования в Казахстане – в нашем материале.