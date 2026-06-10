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Финансы

Выдача автокредитов в Казахстане обвалилась на 26%

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 15:54 Фото: freepik
Борьба с закредитованностью населения все заметнее отражается на рынке розничных займов. Новая статистика показала резкое снижение выдачи автокредитов, которые стали самым просевшим сегментом кредитования населения, сообщает Zakon.kz.

Слабое место среди всех займов

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в апреле 2026 года выдача автокредитов сократилась на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает регулятор, более существенный спад зафиксирован именно в сегменте автокредитования. Основной причиной стали меры по снижению уровня дефолтов по новым выдачам в отдельных банках.

В целом за апрель населению Казахстана было выдано новых займов на сумму 1,578 трлн тенге, что на 5,4% меньше по сравнению с апрелем 2025 года.

На потребительские цели казахстанцы получили кредиты на 1,290 трлн тенге, что на 7,7% меньше прошлогоднего показателя. В сегменте беззалогового потребительского кредитования снижение составило 4,3% – до 1,065 трлн тенге.

При этом ипотечное кредитование, наоборот, показало рост. За апрель банки выдали ипотечных займов на сумму 221 млрд тенге, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В АРРФР связывают это с увеличением объема кредитов по государственным программам на 13,8%.

Банки стали осторожнее выбирать заемщиков

Как сообщает АРРФР, финансовые организации начали пересматривать скоринговые модели и усиливать требования к клиентам.

Фактически банки делают ставку на более качественный отбор заемщиков, пытаясь снизить риск просроченной задолженности в будущем. В результате часть потенциальных клиентов сталкивается с более жесткими условиями одобрения кредитов.

На этом фоне растет и стоимость заимствований. Если в марте средневзвешенная ставка по кредитам населению составляла 20,9%, то в апреле она увеличилась до 21,2%. По потребительским займам ставка выросла с 22,1% до 23,0%.

Почему власти усиливают контроль за кредитами

Снижение выдачи автокредитов вписывается в более широкий курс финансовых властей на борьбу с чрезмерной закредитованностью населения.

Согласно расчетам Нацбанка, с начала 2022 года объем кредитов населению вырос с 10 трлн до более чем 25 трлн тенге. Основную часть этой суммы составляют потребительские займы.

На фоне быстрого роста задолженности Нацбанк и АРРФР в последние годы постепенно ужесточают правила кредитования. Главная цель – ограничить выдачу займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой и сократить практику оформления кредитов без подтвержденных доходов.

Сегодня председатель Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах мажилиса напомнил, что регулятор уже ограничил сроки потребительских кредитов и изменил налоговые стимулы для банков.

По его словам, кредиты населению теперь облагаются корпоративным подоходным налогом по ставке 25%, тогда как для кредитования бизнеса сохраняется ставка 20%.

"Ряд этих мер уже показывают свою эффективность. Потребительские кредиты у нас замедлили свой 20%-ный рост. А кредиты бизнесу продолжают расти на уровне 18%", – отметил глава Нацбанка.

С июля требования станут еще жестче

Ужесточение политики может продолжиться уже в ближайшее время.

С 1 июля 2026 года банки будут обязаны учитывать не только коэффициент долговой нагрузки заемщика, но и коэффициент долга к доходу. При этом для расчетов будут использоваться официально подтвержденные доходы клиентов.

Ожидается, что новые требования еще сильнее ограничат доступ к кредитам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и помогут снизить риски роста проблемной задолженности в банковской системе.

Более подробно о новых правилах кредитования в Казахстане – в нашем материале.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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