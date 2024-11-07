Банковское кредитование в Казахстане выросло до рекордной суммы

Насколько выросли объемы кредитования физлиц и МСБ за девять месяцев 2024 года и за счет чего происходило увеличение – в материале Zakon.kz.

По итогам девяти месяцев года банковский сектор выдал новых кредитов субъектам экономики на рекордную сумму 26,1 трлн тенге, что составляет 19,4% от ВВП, подсчитали специалисты аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,7 трлн тенге, или 22,2%.

"Прирост выдачи свыше 20% показали как розничные (+23,3%), так и корпоративные займы (+21,2%). При этом несколько большую долю в выдаче заняли займы субъектам предпринимательства (50,3%)". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В части кредитования бизнеса отмечается существенный рост во всех сегментах: +20,5% в малом, +16% среднем, +23,6% в крупном. По оценкам аналитиков, этот рост происходит на фоне смягчения ценовых и неценовых условий по займам, запуска новых онлайн-продуктов на основе скоринга, реализации крупных инвестпроектов, повышения эффективности предприятий, усиления конкуренции за заемщиков МСБ, а таже реализации отложенного за 2023 год спроса (у крупного бизнеса).

"Высокая потребительская активность может быть обусловлена растущими зарплатами (+10,3%), дальнейшим притоком новых клиентов (+241 тыс. за девять месяцев 2024 года), широкой популярностью рассрочек, проведением маркетинговых акций, невысокой долей населения, имеющего сбережения (31%)". АФК

В исследовании подчеркивается, что в розничном сегменте (прим. – кредиты для физлиц) более весомое влияние на средневзвешенные ставки имеет проведение маркетинговых акций по беспроцентным рассрочкам. При этом эффект от снижения ГЭСВ пока не заметен.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Аналитики резюмировали, что в 2024 году банковское кредитование сохраняется высоким и устойчивым, несмотря на общее замедление экономического роста (до 4% с показателя 4,9% за аналогичный период 2023 года) и все еще высокие процентные ставки в системе (базовая была снижена с 15,75% до 14,25%).

Это объясняется значительным запасом ликвидности и капитала у банков (собственный капитал – 8,3 трлн тенге), который позволяет им удовлетворять спрос на заемные ресурсы и наращивать высокие темпы кредитования, а также отвечать по своим обязательствам перед вкладчиками и покрывать потенциальные риски, заключили в АФК.