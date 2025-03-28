Крупный бизнес Казахстана теряет рентабельность

Согласно оперативным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, общий объем реализации продукции и услуг в Казахстане достиг 54,3 трлн тенге, увеличившись за год на 12,4%, сообщает Zakon.kz.

Однако, несмотря на рост выручки, рентабельность крупных и средних предприятий, по данным БНС, снизилась до 14,2%. В то же время национальные компании по итогам 2024 года демонстрируют восстановление, увеличив свою рентабельность до 17,1% после падения в III квартале этого же года.

Фото: stat.gov.kz

Финансово-хозяйственная деятельность крупных и средних предприятий

Количество крупных и средних предприятий с численностью работников более 100 человек составило 4049, из которых 2521 являются средними. По итогам обследования их сальдированный финансовый результат составил прибыль в размере 3966,6 млрд тенге, а уровень рентабельности производства составил 14,2%, снизившись с 17,1% в III квартале 2024 года.

Структура производственных расходов:

материальные затраты – 55,7%

расходы на оплату труда – 13,6%

амортизация – 13,5%

Задолженность по обязательствам составила 78 393,6 млрд тенге, из них просроченная – 0,6%. Дебиторская задолженность составила 19 878,4 млрд тенге, просроченная – 2,3%. Стоимость активов предприятий достигла 159 062,4 млрд тенге, из которых 64,6% составляют долгосрочные активы.

Рентабельность крупных и средних предприятий в IV квартале снизилась до 14,2%, что является исторически низким показателем.

Фото: stat.gov.kz

Финансово-хозяйственная деятельность малых предприятий

По результатам обследования малых предприятий их сальдированный финансовый результат составил прибыль в размере 4407,6 млрд тенге.

Общие расходы малых предприятий достигли 16 834,5 млрд тенге, из которых:

материальные затраты – 20,9%

расходы на оплату труда – 10,6%

амортизация – 4,3%

В IV квартале 2024 года списочная численность работников малых предприятий составила 1 670,7 тыс. человек, а среднемесячная заработная плата одного работника достигла 387 628 тенге. Доход от реализации продукции и оказания услуг составил 27 943,0 млрд тенге.

Более половины (51,5%) всей выручки в экономике обеспечили малые предприятия.

Рентабельность национальных компаний

В отличие от крупных и средних предприятий рентабельность национальных компаний восстановилась до 17,1% в IV квартале 2024 года (против 13,3% в III квартале), что свидетельствует о стабилизации их финансовых показателей. Ожидается, что по итогам года этот показатель может достичь 30%.

Фото: stat.gov.kz

Отметим, что, согласно методике БНС, рентабельность предприятий рассчитывается как отношение прибыли (убытка) до налогообложения к затратам на производство и реализацию продукции (работ, услуг) с учетом расходов периода.

Таким образом, сегодня наблюдается положительная динамика в деятельности предприятий различных категорий, однако снижение рентабельности крупных и средних предприятий свидетельствует о росте издержек и необходимости оптимизации бизнес-процессов.

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