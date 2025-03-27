Кто из казахстанцев станет богаче, а кому придется тяжело в 2025 году

Аналитики из США прогнозируют в Казахстане ускорение ВВП, однако инфляция и дефицит бюджета останутся главными вызовами для правительства и граждан, сообщает Zakon.kz.

Рост, несмотря на инфляцию

Экономика Казахстана в 2025 году может продемонстрировать ускоренный рост, достигнув 5,1% по сравнению с 4,5% в 2024 году. Такой прогноз озвучили аналитики Citi Research (Citigroup Inc – финансовый конгломерат из США, один из крупнейших в мире. – Прим. ред.). Однако, по их мнению, темпы роста в РК замедлятся до 4,8% в 2026 году.

Инфляция, как ожидается, останется на повышенном уровне, составив 11,8% в 2025 году, с последующим снижением до 10,4% в 2026 году. Дефицит счета текущих операций и бюджетный дефицит, по прогнозам Citi, сохранятся в течение этого периода. Характерно, что по темпам роста ВВП Казахстан опережает многие успешные страны из ЕС, Азии и Америки.

Фото: citigroup

Международные институты настроены по-другому

Отметим, что прогнозы международных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, демонстрируют разные взгляды на перспективы казахстанской экономики. МВФ прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% в 2025 году, а вот Всемирный банк ожидает всего 4,7% роста экономики, но обещает снижение инфляции до 6%.

МНЭ РК рассчитывает на рост во всех секторах

Министерство национальной экономики Казахстана настроено более оптимистично, прогнозируя рост ВВП на уровне 5,6% в 2025 году. Согласно прогнозам МНЭ, ключевыми драйверами роста станут увеличение добычи нефти и рост во всех отраслях экономики.

"Реальный рост ВВП в 2025 году, по прогнозам, составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге в 2029 году. Ожидается рост во всех отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 5,8%, в горнодобывающей промышленности – 2,9%". Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров

Прогнозы расходятся: методология или реальность?

Различия в прогнозах эксперты объясняют использованием разных методологий и исходных данных. Однако, несмотря на расхождения, большинство аналитиков сходятся во мнении, что казахстанская экономика продолжит расти в ближайшие годы. Ключевыми факторами успеха станут эффективное управление инфляцией и бюджетным дефицитом, а также диверсификация экономики и развитие несырьевых секторов.

Что все это значит для простых граждан?

По мнению финансиста Арсена Темирбаева, макроэкономика так или иначе отражается на самых простых людях конкретными показателями. По мнению эксперта, в 2025 году в Казахстане легче станет жить:

предпринимателям и инвесторам: за счет роста экономики (прогнозируемый ВВП от 5,1 до 5,6%), поскольку в стране появятся новые бизнес-возможности, особенно в несырьевых секторах;

занятым в нефтегазовом секторе: поскольку ожидается увеличение добычи нефти, что принесет больше доходов и возможностей для работников отрасли;

госслужащим и бюджетникам: если власти смогут сбалансировать бюджет, то останутся солидные меры поддержки для госслужащих, работников медицины, образования.

Однако рядовым гражданам придется справляться с инфляцией (ожидаемые 11,8%), что может сказаться на стоимости жизни. Если рост зарплат не успеет за инфляцией, жизнь может стать сложнее для людей с фиксированными доходами.

"Для большинства казахстанцев уровень жизни будет зависеть от того, насколько эффективно государство справится с инфляцией и бюджетным дефицитом". Арсен Темирбаев

В конце добавим, что еще один финансовый институт – Европейский банк реконструкции и развития – отметил, что устойчивость казахстанской экономики в условиях глобальной турбулентности зависит от эффективных действий правительства и бизнеса. Казахстан усиливает инвестиции в образование для подготовки квалифицированных кадров и активно участвует в международных торговых соглашениях для расширения рынков сбыта и привлечения инвестиций.