Финансовые ландшафты Казахстана: сравнение рентабельности крупного и малого бизнеса

По итогам 2024 года экономика Казахстана продемонстрировала значительную активность: общий объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг всеми категориями предприятий – от малых до крупных – достиг 118 880,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Однако за этой внушительной суммой скрываются различные финансовые модели и уровни эффективности, особенно ярко проявляющиеся при сравнении рентабельности крупных, средних и малых предприятий.

Крупный и средний бизнес: стабильная прибыль и управляемые риски

В 2024 году 4030 крупных и средних предприятий (из них 2506 средних) сформировали сальдированную прибыль в размере 14 653,5 млрд тенге. При этом уровень рентабельности производства составил 15,8%. Это свидетельствует о крепком финансовом здоровье и способности генерировать высокую прибыль относительно производственных затрат.

Динамика за последние годы показывает устойчивый рост объемов производства и доходов с 2022 по 2024 год:

Объем произведенной продукции и оказанных услуг увеличился с 55 422,2 до 64 683,6 млрд тенге.

Доход от реализации продукции и оказанных услуг так же вырос с 78 132,5 до 91 236,6 млрд тенге.

В структуре производственных расходов этих компаний типично для капиталоемких производств: 54,8% приходится на материальные затраты, 14,2% – на оплату труда, и 13,4% – на амортизацию.

Важно отметить, что, несмотря на значительный объем задолженности по обязательствам (79 756,6 млрд тенге), просроченная ее часть крайне мала – всего 0,6%. Аналогичная ситуация с дебиторской задолженностью (20 418,1 млрд тенге, из которых просрочено 2,6%). Это указывает на достаточно высокую финансовую дисциплину и эффективное управление денежными потоками в сегменте. Стоимость активов, достигающая 160 041,7 млрд тенге с преобладанием долгосрочных (64,6%), подтверждает их капиталоемкий характер.

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Малый бизнес: высокая прибыльность при иных затратах

Малый бизнес Казахстана, представленный 343 503 предприятиями, также продемонстрировал значительную прибыль – 17 605,0 млрд тенге. Для оценки рентабельности этого сектора можно соотнести полученную прибыль с доходом от реализации продукции и оказания услуг, который составил 94 745,6 млрд тенге. Таким образом, рентабельность по чистой прибыли малых предприятий составляет около 18,6% (17 605 / 94745.6 х 100%).

Это даже выше, чем рентабельность производства у крупных и средних предприятий (15,8%), что может указывать на большую гибкость, меньшие накладные расходы или более высокую маржинальность в нишевых сегментах.

Число малых предприятий постоянно растет: с 320 690 в 2022 году до 343 503 в 2024 году. Параллельно увеличивается и объем произведенной продукции – с 36 539,7 млрд тенге в 2022 году до 54 197,2 млрд тенге в 2024 году.

А вот структура расходов малых предприятий отличается: материальные затраты составляют 21,8%, оплата труда – 13,0%, а амортизация – всего 5,3%.

Меньшая доля материальных затрат и амортизации говорит о меньшей капиталоемкости и, вероятно, большей ориентации на сферу услуг и торговлю, где основные издержки связаны с человеческим капиталом, а не с производственными фондами.

При этом малый бизнес является значимым работодателем: 1745,7 тыс. человек заняты в этом секторе. Среднемесячная заработная плата одного работника достигла 334 936 тенге в 2024 году (213 122 тенге в 2022 году).

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Две модели – два темпа роста

Наш анализ показывает, что казахстанский бизнес демонстрирует две основные модели финансовой эффективности. Крупные и средние предприятия, несмотря на более низкую рентабельность производства по сравнению с малыми, характеризуются стабильностью, управляемостью долгов и значительными активами, что делает их основой индустриального и капиталоемкого развития.

Малый бизнес, в свою очередь, проявляет высокую рентабельность по чистой прибыли, что указывает на его адаптивность и способность эффективно работать в условиях меньших капитальных вложений. Рост численности малых предприятий и увеличение их доходов свидетельствуют о динамичном развитии этого сектора и его значительной роли в создании рабочих мест.

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