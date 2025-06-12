Смягчить требования к открытию иностранных банков планируют в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций в сфере оказания государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает либерализацию действующих требований к порядку открытия иностранных банков или их филиалов.

Что хотят изменить:

будет оптимизирован перечень документов, подлежащих представлению в уполномоченный орган при оказании государственных услуг;

исключаются требования по стажу работы не менее одного года на руководящей должности для членов органа управления банка;

действующие НПА приведут в соответствие с требованиями законов "О государственных услугах" и "Об информатизации".

С принятием поправок утратят силу постановления правления АРРФР РК от 30 марта 2020 года №29 "Об утверждении требований к собственному помещению банков с централизованным доступом к автоматизированной банковской информационной системе" и от 18 января 2021 года №1 "Об установлении требований к собственному помещению филиала банка – нерезидента Республики Казахстан с центром обработки данных (сервером)", устанавливающие требования к собственному помещению".

Документ разработан в реализацию Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", сообщили в АРРФР.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня.