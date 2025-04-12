Будет ли дорожать доллар на следующей неделе – прогноз

Что повлияло на динамику доллара на уходящей неделе и почему курс может вырасти в ближайшее время – в материале Zakon.kz.

Курс доллара США к тенге демонстрировал волатильность на минувшей рабочей неделе. Он менялся от 504 до 520 тенге за доллар, но к выходным все же снизился до 514,9 тенге согласно данным Национального банка РК.

Фото: Национальный банк РК

Что повлияло на динамику курса

После сильного ослабления в начале недели курс тенге укрепился в пятницу, несмотря на преимущественно негативный внешний фон, включая рекордно низкие цены на нефть, отмечает ведущий аналитик АФК Алмат Оракбай.

"Основной поддержкой нацвалюте выступает значительное внутреннее предложение иностранной валюты. Чистый объем продаж валюты в рамках операций Нацбанка в апреле составляет около 1,1 млрд долларов, что немного превышает мартовский показатель в 1 млрд. Дополнительную поддержку оказывают продажи валюты со стороны КГС – около 300 млн ежемесячно, и экспортеров, увеличивая предложение на внутреннем рынке". Алмат Оракбай

На внутреннем уровне важным событием недели стало решение Нацбанка сохранить базовую ставку на уровне 16,5%. Аналитик подчеркнул, что жесткая монетарная политика ранее сыграла ключевую роль в стабилизации курса. Так как высокая ставка поддерживает привлекательность тенговых активов.

Факторы давления на тенге

Тем не менее, внешние факторы по-прежнему оказывают давление на валютный рынок. Цены на нефть опустились до 4-летнего минимума на фоне ожиданий рецессии мировой экономики и обострения торговых отношений между США и Китаем, говорит Алмат Оракбай.

Так, новые заявления Белого дома о росте совокупных тарифов на китайский импорт до 145% фактически свели на нет эффект от временной приостановки ряда пошлин в отношении отдельных стран на 90 дней. На этом фоне усилился спрос на доллары внутри страны, со стороны нерезидентов, отражающий рост глобальной риск-аверсии и сокращение позиций в активах развивающихся стран.

"Не исключено, что в ближайшей перспективе решающее значение для курса тенге будет по-прежнему иметь глобальный макроэкономический и геополитический контекст. В их числе особенно отметим продолжающуюся неопределенность в отношении тарифных войн, бегство инвесторов от риска, сложную геополитическую ситуацию в регионе". Алмат Оракбай

Таким образом, несмотря на сохраняющееся внутреннее предложение валюты, устойчивость тенге на следующей неделе в большей степени будет зависеть от поведения ключевых глобальных индикаторов – нефтяных цен, глобального аппетита к риску, курса рубля и изменения индекса доллара. Резкие движения на этих фронтах могут в кратчайшие сроки изменить рыночный сентимент и траекторию курса нацвалюты. Аналитик напомнил, что ранее внешние шоки – будь то эскалация торговых конфликтов, падение нефти, смена риторики ФРС – не раз становились триггерами для высокой волатильности внутреннего валютного рынка.

Аналитик Жаннур Ашигали считает, что потенциально стабильное укрепление тенге возможно в случае, если цены на нефть вернутся на уровни от 70 долларов за баррель и выше при резком скачке инфляции и обесценении национальных валют крупнейших торговых партнеров Казахстана.

"При сохранении или еще большем падении цен на нефть в более-менее продолжительном периоде (полгода и более) тенге будет находиться под существенным давлением. В дополнение к этому можно ожидать вклад заложенной инфляционной волны от изменений в налоговой политике, импорта повышенной инфляции в России". Жаннур Ашигали

Ввиду этого вероятность укрепления тенге "весьма иллюзорна", полагает эксперт. Но при лучшем стечении обстоятельств, которые сейчас крайне сложно спрогнозировать в связи с колоссальной неопределенностью как в мировой экономике, так и в экономиках основных торговых партнеров, тенге будет колебаться в пределах ранее обозначенного нами коридора колебаний – 515-526 за доллар. При этом краткосрочно курс национальной валюты может укрепляться, но в средне-долгосрочном периоде будет тяготеть к тренду на ослабление.

Какие обменные курсы валют установлены на эти выходные, мы рассказывали в этом материале.